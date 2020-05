Lizarazu sermonne Dugarry et Deschamps

Bixente Lizarazu s’est exprimé sur la brouille entre Didier Deschamps et Christophe Dugarry, ainsi que sur son altercation avec Lothar Matthaüs.

Invité sur l’antenne de RMC, Bixente Lizarazu est revenu sur plusieurs épisodes de sa carrière. Comme celui survenu au Bayern Munich dont il porta le maillot entre 1997 et 2004. En 1999, une altercation est survenue à l’entraînement avec la légende allemande Lothar Matthaüs. Une scène mémorable qui a finalement servi son intégration dans le vestiaire.

Quand Lizarazu a mis une patate à Matthaüs

« Il ne faisait jamais d’erreur, il était parfait. Il me dit que c’est moi qui ai fait la mauvaise passe, et pas lui le mauvais contrôle. Il a commencé à parler fort. Je lui ai répondu, on s’est rapproché. Il m’a mis la main à la gorge et je lui ai mis une patate », se souvient l’ancien latéral gauche. « Il est vrai que ce jour-là, j’ai eu à la fois le respect de Matthäus et aussi celui de tous me partenaires. Cela a contribué à ce que je prenne ma place au Bayern Munich », a-t-il admis.

Lizarazu a essayé de réconcilier Dugarry et Deschamps

Ne croyez pas pour autant que Bixente Lizarazu aime les embrouilles. En particulier entre champions du monde de 1998. Quand il voit par exemple ses amis Christophe Dugarry et Didier Deschamps se déchirer, cela le rend malade. « J’ai essayé (de les réconcilier), j’ai fait beaucoup. J’ai parlé à Duga. Je ne peux pas me fâcher avec vous (Frank Leboeuf et Emmanuel Petit, présents sur l’antenne), ce n’est pas possible. Si je me fâche avec un mec de 98, j’ai l’impression de me couper de quelque chose. Je peux ne pas être d’accord, mais je ne peux pas me fâcher », a-t-il expliqué.

« Je te le dis franchement ça me touche que tous les deux soient irréconciliables. Ça me fait chier. Je me dis que, quand on va commencer à vieillir, qu’est-ce qui va rester ? Les moments de fou qu’on a vécus ensemble et notamment cette Coupe du monde. C’est un truc de malade. Je trouve que ça ne mérite pas de se friter. Duga, je l’aime à la folie et Didier c’est pareil. Il y a deux têtus. Ça m’emmerde mais en même temps, je n’ai pas que ça à faire dans la vie », a ajouté Bixente Lizarazu.

Images de IconSport