Majorque : Vedat Muriqi dépasse Samuel Eto’o et entre dans l’histoire

Le nom de Samuel Eto’o reste indissociable de l’histoire du RCD Mallorca. Mais ce week-end, Vedat Muriqi a fait tomber l’un des repères statistiques laissés par la légende camerounaise sur l’île des Baléares.

En inscrivant son 18e but de la saison contre CA Osasuna, l’attaquant kosovar Vedat Muriqi a franchi une nouvelle étape dans l’histoire récente de Majorque. Avec ce total, il dépasse le nombre de buts marqués par Eto’o lors de sa meilleure saison sous les couleurs du club.

Le « Pirate » en pleine explosion

Surnommé « le Pirate » par les supporters, Muriqi réalise l’une des saisons les plus prolifiques de sa carrière. Déjà auteur de nombreuses performances décisives en Liga, l’avant-centre de 31 ans s’est imposé comme le leader offensif de Majorque.

Arrivé définitivement en 2022 après un passage à la Lazio, le géant kosovar (1,94 m) s’est rapidement adapté au championnat espagnol grâce à son jeu aérien et son sens du but.

Ses statistiques parlent d’elles-mêmes : 18 buts cette saison en Liga ; plus de 50 buts inscrits avec Majorque toutes compétitions confondues

Un rendement qui lui permet désormais de marquer l’histoire du club.

Si Muriqi vient de battre un record saisonnier de l’ère moderne du club, la référence historique reste toujours Samuel Eto’o.

Entre 2000 et 2004, l’attaquant camerounais avait marqué l’histoire de Majorque avant de rejoindre le FC Barcelone. Il demeure encore aujourd’hui le meilleur buteur du club en Liga avec 54 réalisations .

À cette époque, Eto’o avait notamment permis à Majorque de remporter la Coupe du Roi 2003, marquant durablement les supporters de l’île.

En dépassant les performances d’Eto’o sur une saison, Muriqi s’inscrit désormais dans la lignée des grands attaquants passés par Majorque.

Le Kosovar occupe aujourd’hui la deuxième place des meilleurs buteurs de l’histoire du club, derrière la légende camerounaise .

Et si sa dynamique actuelle se poursuit, un autre objectif pourrait bientôt apparaître à l’horizon : menacer le record absolu d’Eto’o.