Manchester City : Guardiola n’en finit plus d’encenser Rayan Cherki

Arrivé cet été en provenance de l’Olympique Lyonnais pour un montant jugé modeste au regard de son potentiel, Rayan Cherki s’est rapidement imposé comme l’une des attractions de la saison à Manchester City. En quelques mois, le milieu offensif de 22 ans a conquis l’Etihad par sa créativité, sa justesse technique et sa capacité à faire basculer les matches.

Longtemps utilisé par intermittence, alternant titularisations et passages sur le banc, l’international français a progressivement gagné la confiance de son entraîneur. En cette fin d’année, il s’est installé dans la rotation principale, au point de devenir un élément régulier du onze de départ. Une montée en puissance qui n’a pas échappé à Pep Guardiola, visiblement séduit par le profil de son joueur.

À la veille de la réception de Nottingham Forest en Premier League, le technicien catalan a une nouvelle fois salué le potentiel de Cherki en conférence de presse. « Le ciel est la limite, comme on dit. Tout dépend de ses propres limites, de ce qu’il veut devenir. Il peut aller très loin, car c’est un joueur incroyablement talentueux », a-t-il affirmé, sans détour.

Si l’éventuelle arrivée d’Antoine Semenyo pourrait rebattre les cartes en attaque, Rayan Cherki peut s’appuyer sur ce soutien appuyé de Guardiola. À Manchester City, l’ancien Lyonnais avance désormais avec la reconnaissance de son entraîneur et la certitude d’avoir trouvé un cadre idéal pour exprimer tout son talent.