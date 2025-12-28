Manchester City : Pep Guardiola encore déroutant au sujet de Rayan Cherki

Auteur d’une nouvelle prestation décisive face à Nottingham Forest, Rayan Cherki continue de s’imposer comme l’un des hommes forts de Manchester City. Après la rencontre, Pep Guardiola a livré une sortie aussi inattendue que révélatrice sur sa relation avec le jeune Français.

Rayan Cherki n’en finit plus de convaincre. Titularisé pour la quatrième fois consécutive en Premier League, l’ancien Lyonnais a encore marqué les esprits samedi lors de la victoire de Manchester City à Nottingham Forest (2-1), en inscrivant un but et en délivrant une passe décisive. Une performance de plus pour un joueur désormais pleinement installé dans le onze de Pep Guardiola.

En treize matches de championnat, Cherki affiche déjà deux buts et sept passes décisives. Des statistiques remarquables pour un joueur qui, il y a encore quelques semaines, alternait entre le banc et des entrées en jeu. En Angleterre, son influence grandissante ne passe plus inaperçue, tant par sa créativité que par sa capacité à faire basculer les rencontres.

Guardiola entre fascination et exigence

Fidèle à son style, Pep Guardiola n’a pas résisté à l’envie de commenter la prestation de son numéro 10, avec une déclaration aussi spontanée que déconcertante. « Quand vous célébrez votre but avec autant d’émotion, les joueurs comprennent à quel point c’est difficile de gagner ici. C’est vraiment un stade très, très compliqué », a d’abord souligné le technicien catalan, avant de lever le voile sur sa relation avec Cherki.

« Il y a des moments où je lui crie dessus et d’autres où j’ai envie de l’embrasser. Nous avons une relation ambivalente. Mon rôle, c’est de lui permettre d’exprimer son incroyable talent », a-t-il confié, oscillant entre exigence maximale et admiration assumée.

Sous la direction de Guardiola, Rayan Cherki semble avoir trouvé le cadre idéal pour franchir un cap. Et à mesure que ses performances s’enchaînent, l’entraîneur de City paraît de plus en plus prêt à accepter… cette relation faite de tension, de passion et de génie.