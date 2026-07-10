Manchester United : Éderson face à un énorme retournement de situation

Alors que son arrivée semblait en très bonne voie, Éderson ne rejoindra finalement pas Manchester United. Fabrizio Romano annonce que le dossier est désormais définitivement fermé, les Red Devils ayant informé l’Atalanta de leur décision de mettre un terme aux négociations.

Le milieu de terrain brésilien ne portera donc pas le maillot mancunien cet été. Selon les informations de Fabrizio Romano, Manchester United a changé ses plans en cours de route, provoquant l’abandon total de l’opération.

🚨⚠️ EXCL: Éderson to Manchester United, deal OFF and considered as collapsed as Man Utd informed Atalanta. Atalanta believe Éderson is 100% fit and will welcome the midfielder back as part of their squad, as Man United changed their plans. Éderson won’t join #MUFC. Voir le tweet

Manchester United fait marche arrière

Ces derniers jours, tout indiquait qu’Éderson se rapprochait d’Old Trafford. Le Brésilien figurait parmi les priorités des dirigeants mancuniens pour renforcer l’entrejeu. Mais, contre toute attente, Manchester United a finalement décidé de ne pas aller au bout de l’opération.

Le club anglais a directement informé l’Atalanta que le transfert était abandonné. Les raisons précises de ce revirement n’ont pas été dévoilées, mais la direction mancunienne aurait revu sa stratégie sur le marché des transferts.

L’Atalanta récupère son milieu brésilien

Du côté de Bergame, le message est clair. L’Atalanta estime qu’Éderson est totalement remis physiquement et se prépare à le réintégrer dans son effectif pour la saison à venir. Le club italien compte donc toujours sur son milieu de terrain, désormais écarté des plans de Manchester United.

Les Red Devils devraient désormais accélérer sur d’autres pistes afin de renforcer leur milieu de terrain, tandis qu’Éderson poursuivra l’aventure avec l’Atalanta, sauf nouveau rebondissement d’ici la fermeture du mercato.