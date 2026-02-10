Manchester United : la comparaison loufoque d’Owen Hargreaves sur Bryan Mbeumo et Mohamed Salah

Après la victoire de Manchester United face à Tottenham (2-0), Owen Hargreaves a pris le temps de s’arrêter sur la performance de Bryan Mbeumo, auteur d’un but décisif et de plus en plus incontournable dans le jeu des Red Devils.

Sur le plateau de TNT Sports, l’ancien milieu international n’a pas caché son admiration pour le sang-froid du Camerounais dans les zones décisives. Des qualités qui, à ses yeux, rappellent celles d’un certain Mohamed Salah.

« Il a 26, 27 ans, il peut livrer ce genre de performances. Il a ce truc. C’est un très grand finisseur. Je l’ai déjà dit plus tôt dans la saison, mais il me rappelle Mohamed Salah. Dans ces zones-là, il est très fort. Il ne s’emballe pas, il ne s’écroule pas non plus, et c’est une qualité énorme », a expliqué Hargreaves.

Face aux Spurs, Mbeumo a parfaitement illustré ce profil : une frappe propre, maîtrisée, sans excès de puissance, mais avec un vrai sens du timing. Un but qui a lancé Manchester United dans une rencontre pourtant tendue, marquée par l’expulsion de Cristian Romero avant la pause.

Cette comparaison n’érige pas encore Mbeumo au rang de superstar mondiale, mais elle traduit une évolution claire. L’attaquant gagne en constance, en lucidité et en impact dans les moments clés, exactement ce que réclame un club en quête de stabilité offensive. À Old Trafford, son efficacité commence à parler pour lui.

Hargreaves en a également profité pour saluer la prestation de Kobbie Mainoo, qu’il a décrit comme un talent « spécial », allant jusqu’à évoquer l’insouciance et la liberté de jeu d’une légende du club, George Best. Une sortie qui en dit long sur l’enthousiasme suscité par la nouvelle génération mancunienne.

De son côté, Bryan Mbeumo est resté fidèle à son image après la rencontre, préférant mettre en avant le travail et la répétition à l’entraînement. « C’était travaillé, même si à l’entraînement ça ne marchait pas toujours. Cette fois, l’important, c’était que ça fonctionne en match », a-t-il confié, sans détour.

Quand un ancien vainqueur de la Ligue des champions évoque Mohamed Salah pour décrire un joueur, le message est clair. Bryan Mbeumo est en train de changer de dimension, et Manchester United pourrait bien tenir là l’un de ses atouts majeurs pour la suite de la saison.