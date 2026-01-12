Manchester United : une légende des Reds devrait venir à la rescousse du club

Après une nouvelle secousse sur le banc, Manchester United avance dans l’urgence mais semble avoir arrêté son choix. Une semaine après le licenciement de Ruben Amorim, les Red Devils devraient confier les rênes de l’équipe à Michael Carrick pour une mission intérimaire courant jusqu’au terme de la saison 2025-2026.

En attendant de trancher définitivement, le club mancunien avait déjà placé Darren Fletcher sur le banc à titre provisoire. Une solution transitoire qui n’a toutefois pas dissipé les doutes, surtout après la nouvelle désillusion en FA Cup face à Brighton & Hove Albion (1-2), dimanche.

Selon plusieurs médias britanniques de référence – Sky Sports, The Times et The Guardian – la direction de United souhaite désormais stabiliser la situation rapidement. Si des discussions ont bien eu lieu avec Ole Gunnar Solskjaer, ancien visage emblématique d’Old Trafford, c’est finalement Carrick qui tient la corde.

Un enfant de la maison

Ancien milieu de terrain emblématique du club et ex-entraîneur de Middlesbrough FC, Michael Carrick présente l’avantage de connaître parfaitement la maison mancunienne, son environnement et ses exigences. Un profil rassurant aux yeux des dirigeants, désireux d’apaiser un contexte devenu électrique et de relancer une équipe en perte de repères.

Reste une question centrale : ce pari de la continuité et de la familiarité sera-t-il suffisant pour redonner un cap clair à Manchester United sur le court terme ? Dans un club où chaque décision est scrutée et où l’urgence sportive domine, le choix Carrick apparaît pragmatique… mais loin d’être sans risques.