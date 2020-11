Equipe de France : Mandanda déjà séduit par le petit nouveau

Le gardien de but Steve Mandanda (OM) pense que l’attaquant polyvalent Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach) a bien pris ses marques en équipe de France.

Face à la Finlande ce mercredi 11 novembre 2020 (21h10), Thuram pourrait honorer sa première sélection en équipe de France. Interrogé à propos du fils de Lilian, Mandanda a fait savoir que ce dernier est « très à l’aise » depuis son arrivée à Clairefontaine. L’ailier « connaît déjà beaucoup de joueurs ». Du coup, cela « facilite » clairement « son intégration » au sein du groupe tricolore.

Sur le terrain, Steve Mandanda a pu constater une chose importante en voyant jouer Marcus Thuram. « Il a d’énormes qualités », a-t-il confirmé. Auteur de 3 buts et 5 passes décisives en 11 matches depuis le début de la saison, l’ancien footballeur de Guingamp a franchi un cap. C’est pour cela que le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, l’a convoqué pour défier la Finlande, le Portugal et la Suède.

Mandanda aiguillera Thuram si besoin

Pour sa part, Mandanda veut continuer de soutenir au mieux les jeunes joueurs dont Thuram. « C’est une réalité, aujourd’hui je suis le plus ancien, j’ai un rôle à jouer. ce rôle, je l’assume et le tiens avec grand plaisir lorsqu’on me demande mon avis. » A 23 ans, Marcus Thuram a clairement une belle carte à jouer en équipe de France en vue de l’Euro 2021.

Images de IconSport