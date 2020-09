Equipe de France : Mbappé laisse la patate chaude à Deschamps

A priori, l’attaquant Kylian Mbappé (PSG) ne s’est pas blessé sérieusement au niveau de la cheville droite contre la Suède. Jouera-t-il contre la Croatie… 48h avant Lens – PSG ?

Rappelons tout d’abord que les Bleus ont gagné ce match de Ligue des Nations. C’est Mbappé qui a marqué le but décisif en première période. Touché lors d’un choc au niveau de la cheville, l’attaquant du PSG est resté un moment au sol. Forcément, on craignait que le natif de Bondy soit encore blessé. Prudemment, le sélectionneur Didier Deschamps l’a fait sortir à la 77e minute de jeu. C’est Anthony Martial qui l’a remplacé.

Après la rencontre, le coach des Bleus a donné des nouvelles rassurantes à propos de Mbappé. « Ça va. Il a pris un mauvais coup sur sa cheville déjà sensible. Il a continué mais je n’ai pas pris de risques non plus. Il faut surtout voir le lendemain (ce dimanche) comment il se sent. » Deschamps doit discuter « avec lui » afin de savoir s’il pourra, ou non, tenir sa place contre la Croatie le 8 septembre.

Mbappé n’est pas très inquiet

Pour sa part, Kylian Mbappé a rassuré les fans de l’équipe de France et bien sûr du PSG. « J’ai un peu mal, j’ai pris un coup mais cela ira mieux dans les prochains jours », a assuré le champion du monde français. Rappelons que ce duel France – Croatie se déroulera seulement… deux jours avant Lens – PSG (2e journée de Ligue 1).

Forcément, les dirigeants et le staff du Paris Saint-Germain souhaitent que Mbappé ne joue pas contre les Croates. C’est encore plus valable depuis qu’il a reçu ce choc à la cheville face aux Suédois. Sur ce point, « KM7 » a confié qu’il ne sait « pas » ce qui va se passer. Il « va voir ça » avec Didier Deschamps. « S’il veut que je joue, je jouerai avec grand plaisir, sinon je resterai sur le banc. » Verdict attendu très rapidement…

Images de IconSport