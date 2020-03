PSG : une question reste d’actualité pour Mbappé et Neymar

Kylian Mbappé et Neymar (PSG) vont-ils prendre part à la seule compétition internationale majeure qu’il reste cette année ?

En raison de la pandémie de coronavirus, bon nombre de Ligues ont décidé de reporter les prochaines journées. Au niveau international, l’UEFA a choisi de reporter l’Euro à l’année prochaine. Cela permettra aux dirigeants de Ligues d’avoir une plus grande marge de manœuvre pour réorganiser le calendrier jusqu’à l’été. Forcément, on peut s’interroger en ce qui concerne Mbappé et Neymar.

Le Français ne disputera donc pas le Championnat d’Europe avec l’équipe de France. De son côté, le Brésilien ne prendra pas part à la Copa America avec le Brésil puisqu’elle a été également reportée. Les deux hommes pourraient quand même figurer à une compétition qui sera diffusée aux quatre coins du monde. Il s’agit des… Jeux Olympiques de Tokyo.

Mbappé et Neymar peuvent y croire

Normalement, ces JO doivent avoir lieu entre le 24 juillet et le 9 août prochains. Pour le moment, les autorités japonaises considèrent que ces derniers pourront avoir lieu. A leurs yeux, la pandémie de coronavirus ne sera plus d’actualité à ce moment-là. Tout du moins, elle sera bien mieux contrôlée à l’échelle planétaire lorsque les athlètes poseront leurs valises au Japon.

Jusqu’à nouvel ordre, Kylian Mbappé et Neymar peuvent espérer avoir la possibilité de prendre part aux Jeux Olympiques. S’ils avaient lieu, alors ils pourraient bénéficier d’une bonne préparation avec leurs sélections respectives. La question est de savoir si les dirigeants du PSG verraient, ou non, d’un bon œil le fait de voir « KM7 » et « Ney » disputer les JO…

Images de IconSport