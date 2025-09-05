Mercato anglais : Maguire ciblé par l’Arabie, Olise dans le viseur de Liverpool

Le mercato estival à peine refermé, les grandes manœuvres continuent en coulisses. Entre Harry Maguire courtisé par l’Arabie saoudite, Liverpool qui cherche déjà l’héritier de Mohamed Salah et Manchester United recalé pour Conor Gallagher, les tabloïds anglais s’agitent.

L’essentiel Harry Maguire (32 ans) serait dans le viseur de deux clubs saoudiens et réfléchirait à un départ en fin de saison.

Liverpool prépare l’avenir de Salah (33 ans) et cible Michael Olise (Bayern Munich) ; Marc Guehi reste aussi une priorité.

Manchester United a tenté Conor Gallagher (Atlético Madrid) sans succès ; d’autres joueurs comme Onana et Bayindir pourraient être poussés vers la sortie.

La Premier League n’a pas fini d’alimenter la rubrique transferts. Selon The Sun, Harry Maguire, désormais relégué au rang de solution défensive secondaire à Manchester United, est ciblé par deux clubs de Saudi Pro League. À 32 ans, l’international anglais pourrait se laisser tenter par une dernière expérience lucrative dès l’été 2026.

Dans le camp de Liverpool, la réflexion est déjà tournée vers l’après-Mohamed Salah. À 33 ans, l’Égyptien attire toujours les convoitises du Golfe, et les Reds anticipent sa succession. D’après le Mail, Michael Olise (23 ans), récemment transféré au Bayern Munich, figure en haut de la liste. Marc Guehi, dont le transfert à Liverpool a capoté cet été malgré un accord proche, reste également dans le viseur.

United recalé, Liverpool et Tottenham actifs

Manchester United n’est pas resté inactif en fin de mercato. Le club d’Old Trafford a tenté d’attirer Conor Gallagher (Atlético Madrid) mais a vu son offre rejetée, rapporte Fabrizio Romano. Tottenham, de son côté, s’est renseigné sur Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) le dernier jour de la fenêtre, preuve que les attaquants français restent prisés en Angleterre.

D’autres noms circulent : Liverpool, Tottenham et Newcastle surveillent Jan Paul van Hecke (Brighton), tandis que la Juventus doit trancher sur l’avenir de Dušan Vlahović, libre de négocier dès janvier si aucune prolongation n’est signée. Enfin, Monaco a repoussé une approche de l’AC Milan pour Thilo Kehrer.

Selon The Sun, Manchester United est prêt à écouter des offres pour Altay Bayindir et André Onana. Si le Camerounais, recruté en 2023, traverse une période délicate, la direction espère encore récupérer une partie de son investissement en ciblant l’Arabie saoudite ou la Turquie comme débouchés. Une page pourrait donc bientôt se tourner dans les cages de MU.

Au fil des tabloïds, une certitude demeure : si le mercato d’été est clos, les clubs anglais restent déjà en mouvement, anticipant les grandes manœuvres de janvier… et préparant l’avenir à coups de rumeurs.