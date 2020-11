Mercato / Barça : ce champion du monde conseille Griezmann

Le milieu de terrain Blaise Matuidi donne son avis sur la situation de l’attaquant Antoine Griezmann au Barça.

S’il n’a pas été convoqué en équipe de France depuis son transfert à l’Inter Miami, Blaise Matuidi continue de suivre de près les Bleus. Le champion du monde 2018 a regardé le match remporté au Portugal (0-1) samedi en Ligue des Nations. Et plus particulièrement la prestation d’Antoine Griezmann, en difficulté depuis son transfert au Barça il y a un an. Son positionnement derrière l’attaquant a favorisé sa performance.

A Griezmann de s’adapter pour réussir au Barça

« J’ai trouvé qu’il a été très, très bon. Il a su faire jouer son équipe dans une position qu’il affectionne. C’est un joueur qui aime avoir le ballon, se positionner derrière les joueurs. Quand, derrière soi, on a des joueurs comme N’Golo (Kanté) et Paul (Pogba), qui arrivent à le trouver entre les lignes… On connaît ses qualités pour faire jouer l’équipe et parfois aussi être décisif. Il a montré sa palette dans la passe. C’est le Griezmann qu’on aime voir », a-t-il jugé.

Comment faire pour qu’il s’épanouisse aussi sous le maillot catalan ? « On sait qu’à Barcelone, ce n’est pas la même chose parce qu’il n’est pas dans un positionnement qu’il aime. C’est à lui aussi de s’adapter parce que c’est la marque des grands clubs. On connaît tous la situation avec Lionel Messi qui prend pas mal de place. Je sais qu’Antoine va s’accrocher et finira par trouver son positionnement », a estimé Matuidi.

Images de IconSport