Mercato : le Real Madrid prépare un nouveau coup de force en Premier League

Le Real Madrid garde un œil attentif sur la situation de Micky van de Ven. Le défenseur central de Tottenham Hotspur, âgé de 24 ans, n’est toujours pas proche d’un accord pour prolonger son contrat en Premier League. Une donnée qui n’a pas échappé aux recruteurs madrilènes.

À Madrid, la stratégie est claire depuis plusieurs saisons : anticiper. Le club surveille de près les profils jeunes, puissants, capables de s’inscrire dans un cycle long. Van de Ven coche plusieurs cases. Défenseur rapide, à l’aise dans la relance et solide dans les duels, l’international néerlandais s’est imposé comme un pilier de la défense des Spurs depuis son arrivée en Angleterre.

Sa progression est notable. Formé aux Pays-Bas, révélé en Bundesliga avant de franchir un cap à Londres, il s’est distingué par sa vitesse impressionnante sur longues distances – un atout rare pour un joueur de son gabarit. Dans un football moderne où les défenses jouent haut, cette qualité attire forcément l’attention des plus grands.

Du côté de Tottenham, la volonté serait de sécuriser l’un de ses cadres défensifs. Mais l’absence d’accord à ce stade ouvre la porte aux spéculations. Le Real Madrid, toujours attentif aux opportunités contractuelles, pourrait passer à l’action si la situation n’évolue pas dans les prochains mois.

À Madrid, la charnière centrale fait régulièrement l’objet de réflexions stratégiques. Entre gestion des cycles, blessures et projection à moyen terme, le club merengue étudie plusieurs pistes pour renforcer sa stabilité défensive. Van de Ven apparaît comme un profil compatible avec les exigences du Santiago Bernabéu. Jeune, international, déjà habitué à l’intensité de la Premier League.

Reste à savoir si cette surveillance se transformera en offensive concrète. Pour l’instant, il ne s’agit que d’un suivi attentif. Mais dans les couloirs du mercato, les situations contractuelles sont souvent le point de départ des grandes manœuvres.

Et si le prochain défenseur néerlandais à s’imposer à Madrid portait le nom de Van de Ven ?