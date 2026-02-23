Real Madrid – Benfica : la sanction est tombée pour Prestianni

À deux jours du match retour de barrage de UEFA Champions League entre le Real Madrid et le Benfica, l’UEFA a tranché. Gianluca Prestianni est suspendu provisoirement pour un match.

Tout est parti de la rencontre disputée à l’Estádio da Luz. Après l’ouverture du score de Vinícius Júnior, célébrée par une danse devant le kop portugais, une vive altercation a éclaté entre le Brésilien et Prestianni. Caméras braquées sur eux, l’Argentin a été filmé en train de parler en couvrant sa bouche avec son maillot.

Vinícius a immédiatement alerté l’arbitre français François Letexier, accusant son adversaire de lui avoir lancé une insulte raciste. L’arbitre a activé le protocole anti-racisme de l’UEFA, interrompant la rencontre près de dix minutes. Faute de preuve sonore claire, aucune sanction immédiate n’avait été prise sur le terrain.

Décision provisoire, enquête toujours en cours

Suite à l’incident, l’UEFA a décidé ce lundi de suspendre provisoirement Prestianni pour un match, ce qui signifie qu’il ne pourra pas jouer la rencontre retour prévue au Santiago-Bernabéu ce mercredi soir.

La sanction intervient dans le cadre d’une enquête disciplinaire ouverte par l’UEFA après des accusations de racisme formulées par Vinícius Júnior envers le jeune attaquant argentin durant la première partie de la confrontation européenne. Cette suspension est motivée par l’application d’une règle dite prima facie, c’est-à-dire fondée sur les éléments donnés dans le rapport intérimaire de l’inspecteur éthique et disciplinaire nommé par l’instance.

L’UEFA précise toutefois que cette mesure ne préjuge pas d’un éventuel verdict final, la procédure disciplinaire étant toujours en cours.

Le joueur nie catégoriquement toute insulte raciste. Benfica a publié un communiqué affirmant soutenir “pleinement” son ailier et estimant que certains témoignages madrilènes seraient discutables en raison de la distance entre les joueurs. Le club portugais envisage un appel, même si celui-ci n’aura aucun effet immédiat sur le match de mercredi.

Sportivement, l’absence de Prestianni pèse lourd pour Benfica, déjà mené au score. Et comme si cela ne suffisait pas, l’entraîneur José Mourinho sera lui aussi absent du banc, suspendu après son exclusion en fin de match aller pour contestation.

Côté madrilène, l’affaire renforce encore le discours ferme contre le racisme porté par Vinícius et soutenu publiquement par plusieurs figures du club, dont Kylian Mbappé.

L’ailier argentin manquera donc le déplacement au Santiago Bernabéu ce mercredi, où les Lisboètes tenteront de renverser le 1-0 concédé à l’aller.