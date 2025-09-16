Mercato : Manchester United sort l’artillerie lourde, Arsenal vise Palmeiras

Manchester United planche sur un plan de 200 millions de livres pour remodeler son milieu de terrain, tandis qu’Arsenal entre dans la course pour une pépite de Palmeiras.

Manchester United traverse une nouvelle zone de turbulence. Après avoir dépensé près de 200 millions de livres l’été dernier pour renforcer son attaque avec Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko et Matheus Cunha, le club n’a récolté que quatre points en quatre matchs de Premier League. Insuffisant pour rassurer les supporters, qui attendent désormais une réponse forte lors du prochain mercato.

Selon TeamTalk, les dirigeants d’Old Trafford prévoient une reconstruction en profondeur de leur milieu de terrain. L’objectif : injecter de la puissance, de la créativité et de la stabilité dans une zone jugée trop fragile depuis plusieurs saisons.

Parmi les cibles, un nom ressort : Carlos Baleba. Le Camerounais de 21 ans, actuellement à Brighton, serait suivi de près, au point que Manchester United envisagerait de poser plus de 100 millions de livres sur la table. Le club lorgne aussi sur Elliot Anderson (Nottingham Forest) et Adam Wharton (Crystal Palace), deux profils prometteurs mais coûteux. Le budget total estimé avoisinerait les 200 millions de livres.

La légende Paul Scholes n’a pas tardé à réagir : « J’ai toujours pensé qu’il fallait prioriser un milieu capable de contrôler un match. Dépenser autant sur l’attaque n’avait pas de sens si derrière l’équipe restait déséquilibrée. »

Chelsea sous enquête, Arsenal accélère sur Benedetti

Chelsea fait face à une tempête d’un autre genre. Le club londonien est accusé par la Fédération anglaise d’avoir enfreint le règlement à 74 reprises entre 2009 et 2022, période Abramovich. Les sanctions pourraient être lourdes et pousser les Blues à vendre certains cadres pour rééquilibrer leurs finances.

Enzo Fernandez est le premier concerné. Arrivé pour 103 millions de livres en janvier 2023, l’Argentin est aujourd’hui évalué à 65 millions sur Transfermarkt, mais Chelsea espérerait le revendre au moins 120 millions, notamment face à l’intérêt du Real Madrid.

De son côté, Arsenal poursuit sa montée en puissance. Selon Mundo Deportivo, les Gunners s’intéressent à Luiz Gustavo Benedetti, défenseur central de Palmeiras âgé de 19 ans. Considéré comme l’un des plus grands espoirs du football brésilien, il est également courtisé par Barcelone et Naples.

Palmeiras a blindé son joueur jusqu’en 2029, mais pourrait ouvrir la porte pour 15 millions de livres. Le Barça envisagerait une première offre de 12 millions, tandis qu’Arsenal se positionne en embuscade après un début de saison convaincant en Premier League.

Le marché des transferts de janvier s’annonce déjà brûlant. Entre la volonté de Manchester United de reconstruire, les contraintes financières de Chelsea et l’appétit d’Arsenal pour les jeunes talents sud-américains, les prochaines semaines pourraient redessiner le paysage de la Premier League et confirmer une fois encore son statut de championnat le plus dépensier d’Europe.