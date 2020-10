Mercato : cette légende brésilienne signe pour un salaire de 230€ !

L’ancien attaquant du Real Madrid et de l’AC Milan notamment, Robinho rentre à Santos où il avait débuté sa carrière.

Il a porté les maillots du Real Madrid, de Manchester City et de l’AC Milan notamment, il compte 100 sélections pour 28 buts avec la Seleçao, il a remporté deux fois la Liga, une fois la Serie A, deux fois le championnat du Brésil, une Copa America dont il a été le meilleur buteur ou encore deux Coupes des Confédérations… Vous l’avez peut-être reconnu, il s’agit de Robinho, aujourd’hui âgé de 36 ans.

Robinho rentre à Santos contre un salaire symbolique

Libre depuis la fin de son contrat au Istanbul Basaksehir (adversaire du Paris Saint-Germain cette saison en Ligue des Champions) en août dernier, l’attaquant brésilien a décidé de retourner au FC Santos, où il a lancé sa carrière et où il était déjà revenu à plusieurs reprises depuis. Petite particularité, il a accepté d’aider son club de coeur en échange d’un salaire symbolique de… 230 euros par mois. Il a signé un contrat de cinq mois.

« Ici ça a toujours été ma maison. Mon objectif est d’aider cette équipe sur et en dehors du terrain, et de ramener Santos au sommet. C’est un sentiment particulier de revenir dans le club qui m’a lancé dans le football. Santos traverse une période difficile financièrement. Je veux aider le club qui m’a toujours tout donné. Je vais jouer pour un salaire minimum, mais le plus important est d’être ici », a exprimé Robinho.

Images de IconSport