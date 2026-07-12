Messi : « Ce sera spécial, c’est la première fois que je vais les affronter »

À quelques heures de la demi-finale de la Coupe du monde 2026 entre l’Argentine et l’Angleterre, Lionel Messi s’est confié sur ce rendez-vous historique.

Le capitaine de l’Albiceleste a reconnu que cette affiche aura une saveur particulière puisqu’il s’agira tout simplement de la première fois de sa carrière qu’il affrontera la sélection anglaise.

🚨🏴 Leo Messi: “Facing England will be special! It’s my first time playing against England. I’ve played against just about everyone except them”. “They are a great team, a football powerhouse, it’s always exciting to face opponents like that”. 12 juillet 2026

« Une grande nation du football »

« Affronter l’Angleterre sera spécial. C’est la première fois que je joue contre eux. J’ai joué contre presque tout le monde, sauf eux », a déclaré Lionel Messi.

Le champion du monde 2022 n’a pas caché son enthousiasme à l’idée de découvrir enfin cette affiche mythique. « C’est une grande équipe, une puissance du football. C’est toujours excitant d’affronter des adversaires de ce niveau », a-t-il ajouté.

Le hasard de l’histoire a longtemps empêché cette confrontation. Malgré une carrière internationale débutée en 2005, Messi n’a jamais croisé la route des Three Lions, ni en Coupe du monde, ni en Copa América, ni lors d’un match amical. Cette demi-finale du Mondial 2026 met donc fin à une étonnante anomalie pour le huituple Ballon d’Or.

Une place en finale en jeu

L’Argentine aborde cette rencontre avec l’ambition de défendre son titre mondial remporté en 2022. Après avoir éliminé le Cap-Vert en huitièmes de finale puis la Suisse en quarts, l’Albiceleste rêve d’une nouvelle finale. En face, l’Angleterre a successivement sorti la RD Congo, le Mexique puis la Norvège pour retrouver le dernier carré.

Cette demi-finale s’annonce également comme un duel de générations entre Lionel Messi, qui dispute probablement la dernière Coupe du monde de sa carrière, et les nouveaux leaders anglais emmenés par Jude Bellingham, Phil Foden et Harry Kane. Une affiche prestigieuse dont le vainqueur retrouvera en finale le gagnant du choc entre la France et l’Espagne.