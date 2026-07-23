N’Golo Kanté : Jamie Vardy fait une grande révélation sur le Français

N’Golo Kanté aurait-il pu écrire sa légende sous les couleurs du Mali ? C’est la révélation surprenante faite par son ancien coéquipier à Leicester City, Jamie Vardy. L’attaquant anglais raconte que le milieu de terrain souhaitait, dans un premier temps, défendre les Aigles en hommage à son père, avant de finalement rejoindre l’équipe de France… avec le succès que l’on connaît.

Une confidence qui éclaire l’un des grands tournants de la carrière de celui qui deviendra champion du monde avec les Bleus en 2018.

🚨 Jamie Vardy révèle que N’Golo Kanté voulait initialement représenter le Mali avant de choisir l’équipe de France. 🇲🇱🇫🇷 17 juillet 2026

« Il ne voulait pas jouer pour la France »

Invité à revenir sur ses souvenirs avec Leicester City, Jamie Vardy a dévoilé une anecdote méconnue concernant N’Golo Kanté.

Selon l’international anglais, le milieu français envisageait sérieusement de représenter le Mali, pays d’origine de sa famille.

« Au départ, il ne voulait pas jouer pour la France. Il voulait représenter le Mali pour son père. »

Une décision profondément liée à son histoire familiale, avant que ses coéquipiers ne tentent de le convaincre de changer d’avis.

Les joueurs de Leicester l’ont poussé vers les Bleus

Jamie Vardy raconte que les joueurs de Leicester n’ont pas hésité à intervenir lorsque le sujet est arrivé sur la table.

« On lui a dit : « Mais qu’est-ce qui te passe par la tête ? La France va gagner la Coupe du monde ! Va rejoindre l’équipe de France ! » »

Quelques mois plus tard, Didier Deschamps convoquait N’Golo Kanté chez les Bleus. Le reste appartient à l’histoire : le milieu de terrain est devenu l’un des hommes forts de la génération dorée française, remportant notamment la Coupe du monde 2018 en Russie avant de s’imposer comme une référence mondiale à son poste.

Si le Mali est finalement passé à côté de l’un des meilleurs récupérateurs de sa génération, cette révélation rappelle que l’histoire internationale de N’Golo Kanté aurait pu prendre une tout autre direction.