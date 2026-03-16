Olympique Lyonnais : six matches sans victoire, retour sur la série noire des Gones

L’Olympique Lyonnais traverse actuellement une période compliquée. Après le match nul concédé sur la pelouse du Le Havre AC (0-0) le 15 mars 2026 lors de la 26e journée de Ligue 1, les Lyonnais ont enchaîné un sixième match consécutif sans victoire toutes compétitions confondues.

Une série inquiétante pour les hommes de Paulo Fonseca, qui restent pourtant engagés dans la course aux places européennes.

La mauvaise série a débuté le 22 février 2026, lorsque Lyon a été accroché par Stade Rennais (1-1) au Groupama Stadium. Les Gones avaient pourtant dominé une grande partie de la rencontre mais ont concédé l’égalisation en fin de match, laissant filer deux points importants.

Le 26 février 2026. L’OL s’est ensuite incliné sur la pelouse de l’AS Monaco (2-1). Face à un concurrent direct pour l’Europe, les Lyonnais ont payé cher leurs erreurs défensives malgré une réaction en seconde période.

Trois jours plus tard, le 1er mars 2026, Lyon a de nouveau été tenu en échec à domicile par RC Strasbourg (1-1). Les occasions n’ont pas manqué pour les Gones, mais le manque d’efficacité offensive a une fois de plus coûté cher.

La spirale négative s’est poursuivie le 6 mars 2026, avec une défaite contre LOSC Lille (0-1). Dans une rencontre fermée, les Lyonnais ont été punis par le réalisme nordiste, confirmant le coup d’arrêt dans leur dynamique.

Le 12 mars 2026, l’OL a ensuite arraché un nul sur la pelouse du Celta de Vigo (1-1) lors du match aller des huitièmes de finale de UEFA Europa League. Une égalisation tardive a permis aux Lyonnais de garder leurs chances de qualification avant la manche retour.

Enfin, le 15 mars 2026, les hommes de Paulo Fonseca ont été accrochés par Le Havre (0-0). Malgré la domination lyonnaise et l’expulsion de Stephan Zagadou côté havrais à la 56e minute, l’OL n’a pas réussi à trouver la faille.

Avec cette série de quatre matches nuls et deux défaites, Lyon traverse son premier véritable passage à vide de la saison. Les regards se tournent désormais vers le match retour contre le Celta Vigo. Il pourrait permettre aux Gones de relancer leur dynamique et d’effacer cette mauvaise série.