OM : Roberto De Zerbi recadre les critiques et défend fermement un de ses cadres

À la veille du Trophée des Champions face au PSG, Roberto De Zerbi n’a pas seulement parlé tactique et état de forme. Le technicien italien en a profité pour envoyer un message clair aux détracteurs de Leonardo Balerdi, souvent pointé du doigt ces derniers mois à Marseille.

Présent en conférence de presse avant le choc face au Paris Saint-Germain, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille a fait le point sur son effectif. Si quelques absences sont à déplorer, notamment celles de Arthur Vermeeren et Bilal Nadir, suspendus, ainsi que Nayef Aguerd, actuellement à la CAN, le reste du groupe est jugé apte.

Mais c’est surtout sur le cas de Leonardo Balerdi que De Zerbi a tenu à insister. Régulièrement critiqué par une partie des observateurs, le capitaine olympien a reçu un soutien appuyé de son coach.

« Tout le monde est disponible, avec la même condition physique pour jouer 90 minutes. Y compris notre capitaine que vous critiquez souvent… mais quand il n’est pas là, tout le monde pleure et le regrette », a lâché l’Italien, visiblement agacé par certaines remises en question.

Un message direct, sans détour, qui en dit long sur la confiance accordée à Balerdi en interne. À l’approche d’un rendez-vous symbolique face au rival parisien, De Zerbi a clairement choisi son camp : celui de la cohésion et du soutien à ses cadres.