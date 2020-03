Pelé ne va pas se faire que des amis…

Le légendaire Pelé a répondu à la question de savoir qui est le meilleur joueur de l’histoire. Sa réponse ne vous surprendra pas.

L’éternelle question… Qui est le meilleur joueur du monde en activité ? Et qui est le meilleur joueur de l’histoire du football ? En ces temps confinés, la question préoccupe il faut bien le dire assez peu de monde… Mais la question a été posée par la chaîne YouTube Pilhado à l’un des principaux prétendants, si ce n’est le meilleur prétendant, à ce titre honorifique suprême. Vous l’aurez reconnu, il s’agit bien sûr de Pelé.

Ronaldo meilleur que Messi

Sa réponse est à la hauteur du personnage. « Aujourd’hui, c’est Cristiano Ronaldo le meilleur. Il est le plus régulier. Mais vous ne pouvez pas oublier Messi, bien sûr, mais il n’est pas un buteur », a-t-il d’abord jugé, concernant les joueurs en activité. Les Argentins risquent avoir le poil qui se hérisse. D’autant plus qu’à la question du meilleur joueur de l’histoire, le Brésilien oublie également de citer un certain Diego Maradona.

Pour Pelé, le meilleur, c’est Pelé

« C’est une question difficile. On ne peut pas oublier Zico, Ronaldinho, Ronaldo. Ou en Europe, des joueurs comme Beckenbauer, Cruyff. Maintenant, ce n’est pas de ma faute mais je pense que Pelé était meilleur qu’eux », a lancé le triple vainqueur de la Coupe du monde (1958, 1962, 1970). Pourquoi ? « Parce que tout le monde les compare en fonction de moi », a ajouté l’ancien attaquant de 79 ans.

Images de IconSport