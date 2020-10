France : Platini réagit suite au décès d’un « joueur parfait »

La légende Michel Platini a été interrogée suite au décès de l’ancien gardien de but d’Auxerre ou encore de Montpellier Bruno Martini (58 ans).

Selon L’Equipe, Platini a déclaré que Martini était tout simplement « le joueur parfait, pour un sélectionneur ». Rappelons que l’ex-président de l’UEFA avait officié en tant que sélectionneur de l’équipe de France entre novembre 1988 et juillet 1992. A l’époque, Michel Platini avait décidé de miser sur Bruno Martini qui était « un très bon gardien » mais également « une personne respectée, respectable, un type formidable et gentil ». En prime, l’ancien meneur de jeu des Bleus a rappelé que Martini avait évolué durant sa carrière« à Nancy ».

D’ailleurs, il avait même « connu » son « papa » Aldo Platini. Sur le plan sportif, Platini avait constaté que Bruno Martini était « un gardien méticuleux, un coéquipier dévoué et remarquable ». Il considère que ce dernier « avait réussi sa carrière, puis sa reconversion » (dernièrement, il était le directeur adjoint du centre de formation de Montpellier). Pour conclure, Michel Platini a indiqué qu’il l’aimait « beaucoup ».

Martini, un grand gardien français

Durant son parcours Martini a porté les maillots d’Auxerre, de Nancy et de Montpellier. A son palmarès figurent 1 Coupe de France et 1 Coupe des Alpes. En équipe de France, il a porté à 31 reprises le maillot bleu. Titulaire durant l’Euro 92, il était le troisième gardien, derrière Fabien Barthez et Bernard Lama, au cours de l’Euro 96.

A deux ans près, il aurait donc pu participer à la campagne victorieuse lors de la Coupe du monde 98. Mais le sélectionneur Aimé Jacquet avait privilégié le fait de miser sur Lionel Charbonnier. Ce dernier avait succédé à Bruno Martini à l’AJ Auxerre, suite à une grave blessure, après avoir été sa doublure.

