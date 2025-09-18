Premier League : Mohamed Salah est-il le nouveau roi des passeurs ?

L’attaquant égyptien Mohamed Salah de Liverpool a terminé en tête du classement des passeurs avec 18 passes décisives. Il décroche ce trophée pour la deuxième fois de sa carrière en Premier League.

Créé en 2018, le titre de “Meneur de jeu de la saison” récompense chaque année le joueur ayant délivré le plus grand nombre de passes décisives en Premier League. Après Kevin De Bruyne, Harry Kane ou encore Eden Hazard, c’est Mohamed Salah qui s’est imposé en 2024-25 avec un total impressionnant de 18 offrandes. À 33 ans, l’Égyptien prouve qu’il reste l’un des joueurs les plus décisifs du championnat anglais.

Déjà lauréat en 2021-22 (13 passes), Salah rejoint ainsi De Bruyne parmi les rares joueurs à avoir remporté plusieurs fois ce trophée. « Je veux toujours aider mon équipe à gagner, que ce soit par mes buts ou mes passes. Ce prix appartient aussi à mes coéquipiers », a-t-il confié sur le site officiel de la Premier League.

L’international égyptien, véritable légende vivante des Reds, confirme une fois de plus son rôle central dans l’attaque de Liverpool. Cette saison, il a non seulement brillé comme buteur mais également comme créateur, profitant de la dynamique offensive mise en place par son entraîneur Arne Slot.

Le palmarès du trophée illustre la diversité des profils récompensés : Kevin De Bruyne (2018, 2020, 2023), Eden Hazard (2019), Harry Kane (2021), Ollie Watkins (2024) et désormais Salah à deux reprises. Manchester City et Liverpool dominent ce classement avec respectivement trois et deux trophées.

De Bruyne toujours recordman, Salah dans l’histoire

Avec ses trois titres, Kevin De Bruyne reste le joueur le plus titré de l’histoire de ce prix, mais Salah devient le premier non-milieu à remporter à deux reprises le trophée. L’exploit prend d’autant plus de valeur qu’il intervient à une période où la concurrence est féroce, avec des créateurs comme Bruno Fernandes, Martin Ødegaard ou encore James Maddison.

L’impact de Salah dépasse les statistiques. Selon Opta, ses 18 passes décisives ont directement permis à Liverpool de rapporter 14 points supplémentaires au classement. Sans elles, les Reds n’auraient probablement pas terminé dans le top 3 de la Premier League. « C’est une machine à créer », a résumé Jamie Carragher sur Sky Sports. « Il est au sommet depuis près d’une décennie et continue d’écrire l’histoire. »

Pour l’avenir, le capitaine des Pharaons pourrait viser un troisième titre, égalant ainsi De Bruyne. Mais avec l’émergence de jeunes talents créatifs comme Cole Palmer (Chelsea) ou Phil Foden (Manchester City), la lutte pour le titre de meneur de jeu s’annonce plus intense que jamais.