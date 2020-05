PSG : le maire de Manchester tacle Di Maria et sa femme

Le maire de Manchester, Andy Burnham a peu goûté les critiques émises sur la ville et sur MU par la femme d’Angel Di Maria.

« C’était horrible. Manchester, c’est le pire, c’est horrible. (…) Nous vivions à Madrid, Angel jouait dans la meilleure équipe du monde, le Real Madrid. Le climat était parfait, la nourriture aussi et puis est arrivée cette offre de Manchester. Je lui ai répondu : « même pas en rêve. Tu y vas tout seul si c’est ça. » Mais Angel me dit : « si, si, on y va. » Il y avait beaucoup d’argent en jeu. »

« Après, les médias espagnols nous ont traités de mercenaires attirés par l’argent. Oui, nous l’avons été ! Si vous travaillez dans une entreprise et que la concurrence arrive pour te dire qu’ils te paient le double, tu y vas en courant ! », a confié Jorgelina Cardozo cette semaine. La femme d’Angel Di Maria ne sera restée qu’un an à Manchester, avant de rejoindre Paris où son mari gagne encore plus d’argent. Sa complainte a vexé le maire de Manchester, Andy Burnham, qui n’a pas apprécié la critique sur la qualité de vie dans sa ville et sur le club.

Burnham répond sèchement à Di Maria

« Avant de commenter, je suis d’accord avec elle sur un point. Ayant été un supporter de United toute ma vie, j’ai également trouvé cette période un peu déprimante. Son mari a été acheté pour près de 60 millions de livres sterling, puis vendu un an plus tard, l’un des plus gros flops de Manchester United à n’en pas douter. Nous avons des restaurants exceptionnels dans la région. Je pense que ses papilles gustatives ont été ternies par son aigreur et son amertume », a-t-il lancé, des propos rapportés par ESPN.

Images de IconSport