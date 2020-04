PSG : cet exploit historique, Moreno n’y croyait plus…

L’entraîneur de Monaco, Robert Moreno était sur le banc du Barça le soir de la fameuse remontada face au PSG en Ligue des Champions.

Le 8 mars 2017, Robert Moreno était sur le banc du FC Barcelone, en tant qu’entraîneur adjoint de Luis Enrique. Désormais à Monaco, l’Espagnol est revenu sur ce soir où les coéquipiers de Lionel Messi et Neymar ont commis la célèbre remontada, l’emportant 6-1 face au Paris Saint-Germain en 8e de finale retour de la Ligue des Champions, après avoir encaissé un cinglant 4-0 à l’aller au Parc des Princes.

Moreno raconte la remontada

« Directement après la défaite (à l’aller), on a commencé à préparer ce match. Dès que nous sommes rentrés à Barcelone, on s’est demandé comment gagner, comment inverser le résultat. On avait d’ailleurs changé de système face à l’Atletico puis lors des matchs suivants », s’est-il souvenu au micro de RMC.

A quelques minutes du coup de sifflet final, Robert Moreno avoue qu’il avait perdu l’espoir d’une qualification pour son équipe du Barça. « J’étais dans les tribunes durant la rencontre, mais au moment du 4-1 (88e), je pensais que c’était fini donc je suis retourné au vestiaire. Et puis j’ai entendu le 5e, et le 6e but, alors je suis vite ressorti sur le terrain. C’était incroyable », a-t-il confié, avant d’essayer de se mettre à la place des Parisiens.

« C’est difficile, parce qu’on ne pense pas à un tel résultat après un 4-0. Quand tu arrives au Camp Nou, c’est aussi très compliqué. 90 minutes à Barcelone, c’est très long. Ce n’est pas simple à gérer. Tu te dis qu’il vaut mieux ne pas prendre de risque, car le mieux est de ne pas encaisser de but, et puis tu en prends cinq, six… C’est normal. Enfin non ce n’est pas normal, mais c’est le football », a conclu l’entraîneur de l’ASM.

