PSG : le message magnifique de Ronaldo à Neymar

Dépassé par Neymar au classement des buteurs du Brésil, Ronaldo a rendu hommage à l’attaquant du PSG.

Neymar est devenu le deuxième meilleur buteur de l’histoire de la Seleçao mercredi soir grâce à son triplé marqué face au Pérou (4-2) dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Derrière le Roi Pelé (77 buts), l’attaquant du Paris Saint-Germain a dépassé le légendaire Ronaldo et ses 62 buts. Beau joueur, l’ancien buteur du Real Madrid lui a rendu un bel hommage sur Instagram.

Ronaldo très heureux pour Neymar

« Tout mon respect pour toi, Neymar ! Le ciel est la limite ! Envole toi, mon grand ! Quelle belle histoire tu es en train d’écrire. Tu es un joueur complet et à chaque fois plus mûr. Je sais à quel point le maillot jaune est lourd à porter, avec la pression en-dehors du terrain qui est parfois plus importante que celle du ballon », a écrit Ronaldo.

« Continue à te fier à ton instinct, car ton talent t’appartient et personne ne peut te le voler. Tu as encore beaucoup de records à battre et de marques à laisser. Je suis fier de voir un Brésilien au sommet », a félicité le champion du monde 1994 et 2002. A 28 ans, Neymar a encore (normalement) de belles années devant lui et peut donc légitimement espérer dépasser un jour Pelé.

Images de IconSport