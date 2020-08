PSG : un ancien coéquipier raconte le calvaire de Di Maria

L’attaquant Wayne Rooney s’est exprimé sur le passage d’Angel Di Maria à Manchester United. Sur ses qualités et les raisons de son échec.

« C’était horrible. Manchester, c’est le pire, c’est horrible. Pourtant, on a tout mis pour y aller. Nous nous sommes beaucoup battus avec Angel. Nous vivions à Madrid, Angel jouait dans la meilleure équipe du monde, le Real Madrid. Le climat était parfait, la nourriture aussi et puis est arrivée cette offre de Manchester. Je lui ai répondu : « même pas en rêve. Tu y vas tout seul si c’est ça. » Mais Angel me dit : « si, si, on y va. » Il y avait beaucoup d’argent en jeu », avait confié Jorgelina Cardoso en mai dernier.

Rooney explique l’échec de Di Maria à Manchester

Tandis que la femme d’Angel Di Maria a reconnu que le salaire proposé par Manchester United avait été déterminant pour le convaincre de signer, l’argent n’a pas fait son bonheur. Après une seule saison (2014 – 2015) décevante en Angleterre, l’Argentin rejoignait le Paris Saint-Germain. Son ancien coéquipier Wayne Rooney se souvient. « C’est un superbe joueur. Quand il est arrivé à United, je me souviens de Louis van Gaal qui disait à l’équipe : c’est le seul joueur autorisé à dribbler. Angel travaille inlassablement sur le terrain. Sa qualité de passe et sa vision du jeu sont brillantes », a-t-il d’abord encensé auprès du Sunday Times.

« Il aurait pu devenir une grande star à United. Mais à ce moment, on était un peu en période de transition et c’était difficile pour lui de s’adapter. (…) Il avait de jeunes enfants, il vivait quelques maisons en dessous de la mienne et quelqu’un a essayé de le cambrioler », se rappelle l’attaquant. « Je me souviens que lui et sa famille avaient été secoués. A partir de là, on a vraiment senti que ça allait être difficile pour lui et que c’était sans doute mieux pour lui de partir », a expliqué Rooney.

