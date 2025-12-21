Quand la CAN 2025 secoue l’Europe du football !

Ce dimanche, l’agenda du football mondial ne se limite pas à l’Europe. Malgré un calendrier domestique allégé, l’attention se porte massivement vers Rabat, où la Coupe d’Afrique des Nations 2025 s’ouvre avec un premier rendez-vous très attendu entre le Maroc et les Comores. Une affiche inaugurale qui symbolise l’ampleur prise par la compétition bien au-delà du continent africain.

Depuis plusieurs jours, la CAN occupe une place inhabituelle dans les colonnes des grands médias européens. En France, en Espagne comme en Angleterre, la compétition est traitée non plus comme un événement périphérique, mais comme un rendez-vous majeur du calendrier international. Un basculement révélateur.

Le Maroc concentre l’essentiel des regards. La qualité des infrastructures, la montée en gamme de l’organisation et l’ambition affichée par le pays hôte nourrissent un discours largement élogieux. L’Équipe évoque une « CAN du peuple », mettant en avant la ferveur populaire et la capacité du royaume à accueillir un tournoi de très haut niveau. En Espagne, Sport insiste sur l’attention portée par l’Europe aux nombreuses stars engagées, tandis que AS souligne le rôle central du Maroc dans l’évolution du football africain, à l’aube du Mondial 2030 qu’il coorganisera.

Plusieurs médias relèvent un tournant structurel. Pour la première fois, toutes les sélections sont hébergées dans des hôtels cinq étoiles, disposent de camps d’entraînement individualisés et évolueront dans un nombre record de stades. Neuf enceintes ont été mobilisées, un chiffre rarement atteint dans l’histoire de la compétition. Une démonstration de puissance logistique qui tranche avec l’image longtemps véhiculée de la CAN en Europe.

Un regard européen qui change

Outre l’organisation, c’est aussi la densité sportive du tournoi qui intrigue. La présence massive de joueurs évoluant dans les grands championnats européens renforce l’intérêt médiatique. Le Guardian note que, malgré une journée pauvre en affiches de Premier League, le match d’ouverture de la CAN figure parmi les événements les plus attendus du jour. Le quotidien britannique insiste sur l’atmosphère annoncée au stade Prince Moulay Abdellah et sur l’importance croissante du tournoi dans l’écosystème du football mondial.

Ce regain d’attention européenne traduit un changement de perception. La CAN n’est plus seulement regardée comme une compétition spectaculaire mais désorganisée, elle est désormais observée comme un produit sportif structuré, ambitieux et compétitif.

Reste à savoir si le terrain confirmera ces promesses. Le coup d’envoi donné ce soir apportera les premiers éléments de réponse. Une chose est déjà acquise : la CAN 2025 ne laisse plus l’Europe indifférente.