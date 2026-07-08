Real Madrid : Aurélien Tchouaméni a trouvé un accord

Le Real Madrid s’apprête à sécuriser l’un de ses cadres pour plusieurs années. Selon plusieurs sources concordantes, Aurélien Tchouaméni est tombé d’accord avec le club madrilène pour signer un nouveau contrat courant jusqu’en juin 2031.

Cette prolongation récompense l’excellente progression du milieu de terrain français, devenu un élément incontournable du onze de Xabi Alonso grâce à sa polyvalence, son impact défensif et sa qualité de relance. L’officialisation est désormais attendue dans les prochains jours.

🚨⚪️ BREAKING: Aurélien Tchouaméni to sign new deal at Real Madrid soon, all agreed on contract until June 2031! 8 juillet 2026

Manchester United n’a jamais été proche

Ces derniers mois, plusieurs rumeurs faisaient état d’un intérêt de Manchester United pour l’international français. Mais selon les informations de Fabrice Hawkins et Pepe Álvarez, confirmées par Fabrizio Romano, un départ n’a jamais réellement été envisagé.

Le salaire de Tchouaméni, combiné à la volonté du Real Madrid de conserver son joueur, a rapidement fermé la porte à toute négociation. Les dirigeants madrilènes considèrent l’ancien Monégasque comme un pilier de leur projet sportif.

Une récompense pour son importance au Real Madrid

Arrivé à l’été 2022 en provenance de l’AS Monaco, Aurélien Tchouaméni s’est progressivement imposé comme l’un des meilleurs milieux défensifs du monde. Capable d’évoluer également en défense centrale lorsque nécessaire, il s’est affirmé comme un joueur indispensable dans les grands rendez-vous.

Cette prolongation jusqu’en 2031 confirme la volonté du Real Madrid de construire son avenir autour d’un noyau de jeunes stars composé notamment de Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Federico Valverde, Vinícius Júnior, Kylian Mbappé et Aurélien Tchouaméni.