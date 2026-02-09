Real Madrid : La comparaison folle d’Alvaro Arbeloa sur Kylian Mbappé et Cristiano Ronaldo

Après une nouvelle victoire du Real Madrid portée par Kylian Mbappé, Álvaro Arbeloa a publiquement rapproché l’attaquant français de Cristiano Ronaldo. Une comparaison qui dépasse les statistiques et dit beaucoup du rôle que Mbappé est en train d’endosser au Bernabéu.

Le Real Madrid avance parfois sans briller, mais il avance. Et depuis plusieurs semaines, une constante se dégage : quand le jeu collectif se grippe, Kylian Mbappé fait la différence. À Valence, encore une fois, c’est lui qui a scellé le sort du match, confirmant son statut de leader offensif dans une équipe sous pression.

Après la rencontre, Álvaro Arbeloa n’a pas cherché à masquer son admiration. Face aux journalistes, l’entraîneur madrilène a lâché une phrase qui a immédiatement marqué les esprits : « On manque de superlatifs pour décrire Kylian. On pensait ne jamais voir un joueur comme Cristiano, et il semble que Mbappé soit en passe de devenir comme lui. »

La référence à Cristiano Ronaldo, meilleur buteur de l’histoire du club, n’est jamais anodine à Madrid. Elle ne s’utilise pas à la légère, encore moins publiquement. Arbeloa ne parle pas ici d’un simple pic de forme ou d’une série de buts. Il évoque un rôle, presque une fonction : celle du joueur capable de porter le Real quand tout vacille.

Kylian Mbappé sur les traces de Cristiano Ronaldo

Comme Ronaldo à son apogée, Mbappé ne se contente pas de marquer beaucoup. Il marque au bon moment. Dans les matchs tendus, fermés, parfois mal maîtrisés, il reste la solution. Cette efficacité clinique, presque implacable, rappelle ce qui faisait la force du Portugais au Bernabéu : transformer la moindre opportunité en tournant décisif.

La comparaison dit aussi autre chose. Mbappé n’est plus seulement un attaquant de projection ou de transition. Il assume désormais la pression, accepte d’être jugé à chaque sortie et endosse la responsabilité du résultat. Au Real Madrid, cette exposition permanente est la norme pour les très grands. Cristiano Ronaldo en a fait sa marque de fabrique. Mbappé semble, lui aussi, s’y installer naturellement.

Mais ce parallèle est à double tranchant. Être comparé à Ronaldo, c’est aussi entrer dans une zone d’exigence extrême. La légende portugaise a bâti son statut sur la durée, la répétition et une obsession quasi totale de la performance. Arbeloa ne sacre pas Mbappé. Il fixe, implicitement, un standard.

Dans un Real Madrid parfois crispé, agacé par certaines décisions arbitrales et en quête de fluidité collective, Mbappé apparaît comme le point d’ancrage. Celui autour duquel tout s’organise. Comme Cristiano avant lui, Kylian Mbappé est en train de devenir une référence.