Real Madrid : victoire en Liga, tensions avec Vinícius Jr et absence au Ballon d’Or

Rien n’arrête le Real Madrid en ce début de saison. Samedi, les hommes de Xabi Alonso ont enchaîné une cinquième victoire en Liga (2-0 face à l’Espanyol) et confirment leur départ parfait. Mais derrière cette série, plusieurs dossiers font déjà beaucoup parler à Madrid : la colère de Vinícius Jr, le retour fracassant de Militao et un nouveau boycott de la cérémonie du Ballon d’Or.

Déjà remplaçant lors du choc de Ligue des champions contre l’OM, Vinícius Jr a vu rouge samedi lorsqu’Alonso a décidé de le remplacer à la 77e minute. Très agacé, le Brésilien n’a pas masqué son mécontentement en rejoignant le banc.

Une scène qui alimente les débats en Espagne. Pour certains observateurs, l’ailier vit une situation rappelant l’ère Zidane, quand il peinait à gagner la pleine confiance de son coach.

Interrogé après le match, Xabi Alonso a voulu désamorcer la polémique :

« Vini a fait un bon match, il a manqué d’efficacité mais a touché le poteau. Le calendrier est chargé, on a besoin de fraîcheur. Franco Mastantuono aussi voulait rester sur le terrain. »

De son côté, l’entourage du joueur assure que les choix du coach ne sont pas liés aux discussions autour de sa prolongation de contrat.

Militao régale, Bellingham et Camavinga de retour

Autre image forte du match : la frappe splendide d’Éder Militao qui a ouvert le score. Longtemps éloigné des terrains, le défenseur central signe un retour tonitruant et semble enfin libéré. Les médecins et préparateurs du club attendaient de lui plus de prise de risque avec le ballon, et il a répondu présent.

Bonne nouvelle également pour Jude Bellingham et Eduardo Camavinga, qui ont rejoué après respectivement 73 et 150 jours d’absence. Deux renforts de poids pour Alonso.

Si tout roule au classement, Madrid doit néanmoins gérer une défense décimée. Après l’expulsion contestée de Dean Huijsen, confirmée malgré trois appels, le Real a aussi perdu Dani Carvajal (suspendu) et Trent Alexander-Arnold (blessé). Pour ne rien arranger, Antonio Rüdiger, touché à la cuisse, pourrait être absent jusqu’en décembre. De quoi fragiliser le secteur défensif avant les grands rendez-vous.

Un Ballon d’Or toujours boudé

Comme en 2024, le Real Madrid ne sera pas représenté à la cérémonie du Ballon d’Or, organisée ce lundi à Paris. Le club a choisi de boycotter l’événement, convaincu que ses joueurs ne sont pas récompensés à leur juste valeur. Une décision politique qui illustre une nouvelle fois les tensions persistantes entre la Maison Blanche et les institutions du football.

En attendant, Madrid enchaîne. Les Merengues se déplacent à Levante mardi avant de défier l’Atlético samedi pour le premier derby de la saison. L’occasion pour Alonso de confirmer ses choix et, peut-être, d’apaiser un vestiaire où la gestion de Vinícius Jr fait déjà beaucoup parler.