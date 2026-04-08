Real Madrid : Mbappé et Bellingham lancent la mission remontada

Malmené face au Bayern Munich, le Real Madrid croit toujours à un retournement de situation. Kylian Mbappé et Jude Bellingham ont affiché leur détermination avant le match retour.

Le Real Madrid refuse d’abdiquer. Battus lors du quart de finale aller de Ligue des champions, les Madrilènes gardent intacte leur ambition de renverser le Bayern Munich lors du retour à l’Allianz Arena.

Dans un club habitué aux scénarios renversants, le message est clair : rien n’est terminé.

Kylian Mbappé a rapidement donné le ton. Sur ses réseaux sociaux, l’attaquant français a envoyé un message simple mais fort : « Tout est encore ouvert ».

Une déclaration qui résume l’état d’esprit de la Casa Blanca, convaincue que l’histoire peut encore s’écrire en sa faveur.

Jude Bellingham a lui aussi pris la parole. Le milieu anglais, très attendu pour ce rendez-vous décisif, a relayé un message similaire : « Tout reste à jouer la semaine prochaine ».

Deux prises de parole qui traduisent la confiance du vestiaire madrilène, malgré un contexte défavorable.

Le Real Madrid n’en est pas à sa première situation délicate en Ligue des champions. Le club espagnol s’est souvent illustré par sa capacité à renverser des scénarios compromis.

Portés par leur histoire et leur expérience, les Merengue espèrent une nouvelle soirée européenne mémorable.

Un défi immense à Munich

La mission reste toutefois périlleuse. Sur la pelouse du Bayern Munich, il faudra réaliser un match parfait pour espérer inverser la tendance.

Mais à Madrid, la croyance est intacte. Et avec des leaders comme Mbappé et Bellingham, le message est passé : la remontada est lancée.