Report de l’Euro 2020, une bonne nouvelle pour l’équipe de France !

L’attaquant de l’équipe de France, Antoine Griezmann explique pourquoi le report de l’Euro 2020 est une bonne nouvelle pour les Bleus.

En raison de la suspension des compétitions de football en Europe jusqu’à nouvel ordre dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus, l’UEFA a décidé de reporter l’Euro 2020 à l’été 2021. Un choix logique, qui permettra par ailleurs de libérer des dates pour permettre aux compétitions nationales de déborder sur le mois de juillet si besoin. Une bonne nouvelle aussi pour l’équipe de France. C’est en tout cas l’avis d’Antoine Griezmann.

« C’est mieux comme ça » pour Griezmann

« Le confinement se passe bien. Le football me manque énormément, mais vous ne pouvez rien faire. On a le temps de jouer à beaucoup de choses, ce sera comme ça pendant encore au moins 30 jours de plus. Je ne sais pas quand la compétition reprendra, ni l’entraînement. L’Euro avec la France ? Je suis déçu mais c’est mieux comme ça, car nous avions beaucoup de blessés cette saison », a exprimé l’attaquant des Bleus sur le réseau social Twitch.

Hugo Lloris, Paul Pogba, Ngolo Kanté, Samuel Umtiti… Didier Deschamps a effectivement dû faire face à de nombreuses blessures cette saison parmi ses joueurs cadres. Reste à savoir dans quel état seront les troupes tricolores dans un an. De son côté, Antoine Griezmann traverse une période compliquée depuis son arrivée à Barcelone l’été dernier. Ce report de l’Euro pourrait donc également lui être profitable, s’il parvient à redresser la barre d’ici là.

Images de IconSport