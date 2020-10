France – Portugal : Mbappé enfonce encore le clou sur Ronaldo

L’attaquant du PSG et de l’équipe de France, Kylian Mbappé, est toujours un grand fan de… Cristiano Ronaldo (Portugal / Juventus).

Dimanche (hier), les deux hommes se sont affrontés sur le terrain dans le cadre du match France – Portugal. Mbappé et Ronaldo, de même que leurs coéquipiers respectifs, n’ont pas réussi à trouver la faille lors de ce duel de Ligue des Nations (0-0). Visiblement, la star du PSG a quand même apprécié le fait de croiser la route de celle de la Juventus Turin.

Par le biais de son compte Twitter, Kylian Mbappé a écrit un message simple : « Idol » au sujet de Ronaldo. En guise de smileys, l’ancien joueur de l’AS Monaco a choisi une couronne et… une chèvre. Évidemment, « KM7 » ne voulait pas dire que son idole est nul en football. Simplement, les initiales du mot anglais « goat », qu’il a utilisé, signifient aussi « Greatest of All time ». En français, le « plus grand de tous les temps »… ce qui nous renvoie à la légende de la boxe Mohamed Ali.

Mbappé et Ronaldo vraiment complices

Jusqu’à présent, Mbappé et Ronaldo n’ont jamais évolué au sein du même club. Pourtant, ils semblaient être très complices sur la pelouse du Stade de France hier soir. Les deux hommes ont échangé quelques paroles, des sourires… lorsqu’ils étaient suffisamment proches. Qui sait, peut-être qu’un jour « KM7 » aura l’occasion de jouer aux côtés de son idole.

Images de IconSport