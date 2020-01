Equipe de France : Deschamps victime d’une malédiction ?

Décidément, ces derniers mois sont difficiles pour bon nombre de joueurs de l’équipe de France. Le « chouchou » de Didier Deschamps, Moussa Sissoko, ne dira pas le contraire.

Lloris, Dubois, Pogba, Coman, Thauvin, Dembélé, Hernandez (phase de reprise) et maintenant Sissoko ! La liste des Bleus qui ont été victimes de blessures sérieuses s’allonge encore. En effet, Sissoko a dû passer par la case opération après avoir été touché au genou droit. Les Spurs ont fait savoir que le milieu de terrain a été victime d’une blessure au niveau du ligament médial collatéral.

Les dirigeants et le staff de Tottenham croisent les doigts afin que Moussa Sissoko puisse reprendre l’entraînement… « début avril ». Le footballeur âgé de 30 ans est donc engagé dans une course contre la montre très dure. En effet, il aura très peu de temps pour monter en puissance dans l’optique de l’Euro 2020 qu’il espère, bien entendu, disputer avec l’équipe de France.

Deschamps coincé pour Sissoko ?

Rappelons que les Bleus défieront, en amical, l’Ukraine (27 mars) puis la Finlande (31 mars). Sauf miracle, Sissoko ne pourra pas prendre part à ces rencontres. Il devra donc briller, au moment de son retour en avril si possible, avec Tottenham et ce d’entrée de jeu. S’il n’était pas assez en forme, le natif du Blanc-Mesnil pourrait rater le train pour l’Euro 2020. Ce serait sûrement un déchirement pour Didier Deschamps puisque Moussa Sissoko est clairement un de ses « chouchous » et ce depuis environ quatre ans (62 sélections, 2 buts)…

Images de IconSport