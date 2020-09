Suède – France : Deschamps met deux joueurs au défi

Le sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps devrait aligner une équipe inédite ce samedi soir face à la Suède.

Plus de neuf mois après son dernier match, l’équipe de France effectue son grand retour ce samedi soir, avec un déplacement à Solna pour y affronter la Suède (à 20h45 sur M6) dans le cadre de la Ligue des Nations. Une compétition prise au sérieux par Didier Deschamps qui n’oublie pas cependant que le véritable objectif se situe l’été prochain avec l’Euro 2020, reporté d’un an à cause du coronavirus. Pour sa première sortie de la saison, et avant de défier la Croatie et le Portugal placés dans le même groupe, le sélectionneur devrait aligner une équipe inédite.

Deschamps devrait titulariser Rabiot et Upamecano dans un 3-4-3

Un 3-4-3 est attendu. Rien d’inhabituel en attaque, le trio Kylian Mbappé et Olivier Giroud en pointe soutenus par Antoine Griezmann devrait être aligné. Au milieu de terrain, les absences de Blaise Matuidi non retenu et de Paul Pogba récemment testé positif au coronavirus devraient profiter au revenant Adrien Rabiot, convoqué pour la première fois depuis son refus d’intégrer la liste des réservistes à la Coupe du monde 2018. Forcément, la prestation du Turinois sera observée à la loupe. Il devrait être épaulé par N’Golo Kanté dans l’entrejeu.

Sur les côtés, Léo Dubois à droite et Lucas Digne à gauche seront chargés d’animer les couloirs. En défense, Dayot Upamecano devrait honorer sa première sélection. Il sera accompagné par les champions du monde Raphaël Varane et Presnel Kimpembe, tandis que hugo Lloris prendra logiquement place dans les buts. Face à eux, les Suédois devraient se produire en 4-4-2.

La composition probable des deux équipes :

Suède : Olsen – Lustig, Lindelöf, Helander, Bengtsson – Kulusevski, Olson, Ekdal, Forsberg – Berg, Quaison.

France : Lloris – Upamecano, Varane, Kimpembe – Dubois, Kanté, Rabiot, Digne – Griezmann – Giroud, Mbappé.

