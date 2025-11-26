Le tirage EuroMillions du mardi 25 novembre 2025 a livré une cagnotte exceptionnelle de 162 millions d’euros. La combinaison gagnante du jour est : 6 – 11 – 17 – 35 – 44 et les Étoiles 3 et 7.

Si ces numéros figurent sur votre grille, vous pouvez prétendre à un gain, voire au jackpot.

Comme toujours, le tirage est accompagné du My Million, qui désigne automatiquement un nouveau millionnaire en France grâce à un code généré au hasard. Ce code est consultable sur le site et l’application FDJ.

Pour vérifier vos gains, plusieurs options existent :

– scanner votre ticket via l’application,

– consulter les résultats sur votre espace joueur en ligne,

– ou revoir le tirage diffusé sur TF1.

Avec un jackpot aussi important et le million garanti du My Million, ce tirage pourrait bien avoir changé la vie de plusieurs joueurs. Si vous avez tenté votre chance, il ne reste plus qu’à vérifier votre grille.