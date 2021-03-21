Equipe de France : Zidane envoie un pavé dans le jardin de Deschamps !

L’entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane, a remis le couvert au sujet de l’absence de Karim Benzema en équipe de France.

En vue d’affronter l’Ukraine (24 mars), le Kazakhstan (28 mars) et la Bosnie (31 mars), dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2022, Deschamps a choisi de se passer encore une fois des services de Benzema. Alors qu’il cartonne au Real Madrid cette saison encore, l’attaquant ne fait plus du tout partie des plans du sélectionneur des Bleus. Didier Deschamps n’a jamais pardonné à « KB9 » d’avoir laissé entendre qu’il avait « cédé sous la pression d’une partie raciste de la France » suite à l’affaire de la sextape liée à Mathieu Valbuena.

Par ailleurs, une des maisons du technicien tricolore avait été taguée en juin 2016 avec le mot « Raciste ». Aujourd’hui, les relations entre les deux hommes sont toujours au point mort. Deschamps a fait une croix sur le buteur madrilène. Auteur de deux buts et d’une passe décisive contre le Celta Vigo samedi (hier), Benzema a encore marqué les esprits. Après le match, l’entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane, s’est encore enflammé à propos de l’ancien buteur de l’OL. « Karim est un p… de joueur. Quand tu aimes le football, tu aimes Karim. C’est obligé », a-t-il souligné.

Benzema reste à la disposition de Zidane

Le champion du monde 98 a ajouté que « beaucoup de gens ne comprennent pas » pourquoi « KB9 » est absent du groupe France depuis le mois d’octobre 2015. Seule consolation pour Zidane : savoir que le footballeur âgé de 33 ans va rester au sein de son groupe « durant les deux prochaines semaines ». Autrement dit, pendant la trêve internationale. Pour le reste, Zidane n’est pas d’accord avec Deschamps à propos de Karim Benzema…

Images de IconSport