Al-Hilal : Marcos Leonardo connaît son nouveau club

L’Ajax Amsterdam tient son nouvel avant-centre. Le club néerlandais est parvenu à un accord avec Al-Hilal pour le transfert de Marcos Leonardo.

Selon les informations de Fabrizio Romano, les deux parties ont trouvé un terrain d’entente et le Brésilien est désormais autorisé à passer sa visite médicale avant de signer son contrat.

🚨🔴⚪️ Marcos Leonardo to Ajax, here we go! Verbal agreement in place for Brazilian striker to join the Dutch club. 12 juillet 2026

Un transfert à 17,5 millions d’euros

L’Ajax et Al-Hilal se sont entendus sur une indemnité de transfert de 17,5 millions d’euros. Les conditions personnelles entre le joueur et le club néerlandais sont également réglées. Les avocats finalisent actuellement les derniers documents administratifs avant l’officialisation de l’opération.

À 23 ans, Marcos Leonardo va découvrir un troisième championnat après avoir évolué au Brésil et en Arabie saoudite. L’Ajax mise sur son sens du but pour renforcer un secteur offensif en reconstruction avant la saison 2026-2027.

Un buteur déjà très expérimenté

Révélé au Santos FC, Marcos Leonardo s’est rapidement imposé comme l’un des plus grands espoirs du football brésilien. Il a inscrit 54 buts en 168 matchs avec son club formateur avant de rejoindre Benfica en janvier 2024. Après seulement six mois au Portugal, il a été transféré à Al-Hilal lors de l’été 2024.

Sous les couleurs du club saoudien, l’attaquant brésilien a confirmé ses qualités de finisseur. Lors de la saison 2025-2026, il a notamment inscrit 28 buts en 39 rencontres toutes compétitions confondues, contribuant au sacre d’Al-Hilal en Saudi Pro League. Ses performances ont convaincu l’Ajax d’investir pour en faire le nouveau leader de son attaque.

International brésilien, Marcos Leonardo est considéré comme l’un des attaquants les plus prometteurs de sa génération. À Amsterdam, il aura désormais l’occasion de retrouver la Ligue des champions et de poursuivre sa progression dans l’un des clubs les plus réputés d’Europe pour le développement des jeunes talents.