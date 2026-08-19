AS Monaco : le dernier message de Paul Pogba

Paul Pogba quitte l’AS Monaco avec le sentiment d’une aventure inachevée. Après la résiliation de son contrat, le milieu français a tenu à remercier le club de la Principauté, ses coéquipiers et ses supporters, malgré un passage largement perturbé par les blessures.

Arrivé à Monaco avec l’ambition de relancer une carrière freinée par plusieurs années difficiles, le champion du monde 2018 n’a finalement jamais réussi à retrouver une véritable continuité. Au moment de partir, Pogba a néanmoins choisi de retenir l’accueil reçu et l’expérience vécue sur le Rocher.

Je tiens à remercier le Président et la direction, mes coéquipiers, l’ensemble des staffs ainsi que tous les supporters qui ont cru en moi. Représenter ce Club et la Principauté a été une expérience incroyable. L’AS Monaco est un club exceptionnel et, même si je n’ai pas disputé autant de matchs que je l’espérais, je resterai toujours reconnaissant d’avoir eu l’opportunité de porter ses couleurs. Daghe Munegu ! Voir la publication

Le Français ne cache donc pas sa frustration de ne pas avoir pu davantage participer aux rencontres. Son passage monégasque aura été marqué par un temps de jeu limité, alors que son arrivée devait justement lui permettre de retrouver progressivement le rythme et les sensations après une longue période loin des terrains.

« Une expérience incroyable » malgré les regrets

Au-delà du bilan sportif, Pogba insiste surtout sur la dimension humaine de son passage à Monaco. Il remercie la direction, ses partenaires, les différents staffs et les supporters qui ont continué à lui témoigner leur confiance. Un message qui montre que le joueur ne souhaite pas réduire cette étape de sa carrière à ses seules statistiques.

« L’AS Monaco est un club exceptionnel et, même si je n’ai pas disputé autant de matchs que je l’espérais, je resterai toujours reconnaissant d’avoir eu l’opportunité de porter ses couleurs. »

Cette reconnaissance contraste avec la réalité sportive : Pogba n’a jamais pu s’installer durablement dans l’équipe. Ses problèmes physiques ont régulièrement interrompu sa progression et empêché le milieu de terrain de retrouver la continuité indispensable pour redevenir un élément majeur.

Une nouvelle page à écrire

Désormais libre, Paul Pogba va devoir déterminer la suite de sa carrière. Des intérêts de clubs de MLS et de Saudi Pro League sont évoqués. À 33 ans, l’enjeu sera moins de rappeler ce qu’il a accompli que de trouver un environnement capable de lui permettre de jouer régulièrement.

Son aventure monégasque restera finalement comme un rendez-vous manqué. Mais Pogba préfère partir avec un mot qui résume son état d’esprit : « Daghe Munegu ! »