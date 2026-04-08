Barça – Atlético : le groupe de Flick dévoilé, Araujo de retour, Bernal absent

Le Barça a communiqué son groupe pour affronter l’Atlético en Ligue des champions. Hansi Flick enregistre un retour important mais doit composer avec plusieurs absences.

Le FC Barcelone entre dans le vif du sujet. Quatre jours après leur défaite en Liga face à l’Atlético de Madrid (1-2), les Blaugrana retrouvent les Colchoneros ce mercredi soir en quart de finale aller de Ligue des champions.

Un choc attendu au Spotify Camp Nou, avec déjà une première bataille dans la gestion de l’effectif.

Bonne nouvelle pour Hansi Flick : Ronald Araujo est bien de retour dans le groupe. Le défenseur uruguayen, pièce essentielle du dispositif catalan, pourrait apporter de la solidité face à une attaque madrilène toujours dangereuse.

En revanche, plusieurs absences sont à noter. Andreas Christensen et Frenkie de Jong sont forfaits, tout comme Marc Bernal, touché à la cheville lors du dernier match.

Des absences qui pèsent notamment dans l’entrejeu, déjà fragilisé ces dernières semaines.

Malgré ces coups durs, le Barça pourra compter sur ses forces offensives. Robert Lewandowski, Lamine Yamal, Ferran Torres ou encore Pedri sont bien présents.

La présence de Marcus Rashford ajoute également une option supplémentaire dans le secteur offensif.

Le groupe du Barça

Gardien : Szczesny, Joan Garcia, Kochen

Défenseurs : Cancelo, Balde, Araujo, Cubarsí, Koundé, Eric Garcia, Gerard Martín

Milieux : Gavi, Pedri, Fermín, Casadó, Olmo

Attaquants : Lewandowski, Lamine Yamal, Ferran Torres, Rashford

(Complètent le groupe : Roony, Cortés, Xavi Espart, Tommy)

Après la défaite récente en championnat, ce rendez-vous européen revêt une importance particulière pour le Barça. Il faudra réagir immédiatement pour ne pas compromettre les chances de qualification avant le retour au Metropolitano.

Face à un Atlético toujours difficile à manœuvrer, Hansi Flick devra trouver les bonnes solutions… malgré un effectif diminué.