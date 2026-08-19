Bernardo Silva : « Zidane est peut-être dans le top 5 des meilleurs joueurs »

Bernardo Silva n’a jamais caché son admiration pour les grands milieux de l’histoire. Dans son entretien avec Real Madrid TV, le Portugais a notamment cité Zinédine Zidane, Rui Costa et Luka Modrić parmi les joueurs qui ont nourri son inspiration.

Fraîchement arrivé au Real Madrid, Bernardo Silva a été invité à évoquer les joueurs qui ont marqué son parcours et influencé sa manière de voir le football. Une question à laquelle le milieu portugais a répondu en citant trois noms particulièrement prestigieux, avec une place à part pour Zinédine Zidane.

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« J’ai beaucoup de références », explique Bernardo Silva. Le Portugais cite d’abord Zinédine Zidane, une figure qui l’accompagne depuis son enfance. Il évoque également Rui Costa, ancienne légende de Benfica et du Portugal, avant de rendre hommage à Luka Modrić, dont la carrière et la personnalité représentent également une source d’inspiration.

Zidane, la référence qui a marqué son enfance

Parmi tous ces modèles, Zinédine Zidane occupe une place particulière. Bernardo Silva explique avoir grandi en observant l’ancien numéro 10 français, notamment dans sa manière de contrôler le ballon et d’évoluer dans une zone proche de celle qu’il occupe lui-même sur le terrain.

« Zidane est peut-être dans le top 5 des meilleurs joueurs de l’histoire du football. »

Le Portugais ne s’arrête pas à la réputation du Français. Ce qui l’a marqué, c’est surtout la manière dont Zidane jouait. Son élégance technique, ses contrôles et sa capacité à faire la différence dans les moments importants ont constitué une véritable référence pour le jeune Bernardo Silva.

Le hasard veut aujourd’hui que le Portugais porte le maillot du Real Madrid, le club avec lequel Zidane a construit une partie majeure de sa légende. Une arrivée qui donne donc une dimension particulière à cette admiration d’enfance.

Rui Costa et Modrić, deux autres inspirations

Bernardo Silva a également tenu à citer Rui Costa. Le choix n’est pas anodin : l’ancien meneur de jeu de Benfica et de la sélection portugaise représente une référence évidente pour un joueur qui a lui aussi connu les exigences du football portugais avant de s’imposer à l’étranger.

Enfin, Luka Modrić occupe une place plus personnelle dans les références du nouveau joueur madrilène. Bernardo Silva souligne autant son immense carrière que son comportement en dehors du terrain. Les deux hommes ont déjà échangé quelques mots et le Portugais considère le Croate comme un exemple pour les générations actuelles.

« Modrić a également été une très grande référence pour moi et un exemple, non seulement sur le terrain mais aussi en dehors. »

Zidane, Rui Costa, Modrić : trois générations, trois styles et trois parcours différents. Pour Bernardo Silva, ces références racontent finalement sa propre conception du football : la technique, l’intelligence du jeu, mais aussi l’élégance et l’exemplarité qui dépassent les limites du terrain.