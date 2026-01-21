CAN 2025 : Sergio Ramos apporte son soutien à Brahim Díaz après la finale perdue

Au lendemain de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, perdue par le Maroc face au Sénégal, les messages de soutien continuent d’affluer à l’attention de Brahim Díaz. Ce mardi 20 janvier, Sergio Ramos a à son tour pris la parole pour défendre son ancien coéquipier du Real Madrid.

Sur sa story Instagram, l’ex-capitaine de la sélection espagnole a adressé un message clair à Brahim Díaz, quelques heures après le penalty manqué en finale. « Seuls échouent ceux qui ont la personnalité de les tirer, Brahim. Garde toujours la tête haute, mon frère », a écrit l’ancien défenseur madrilène, insistant sur le courage nécessaire pour assumer une telle responsabilité dans un match décisif.

Ce soutien public intervient dans un contexte émotionnellement lourd pour le joueur marocain, très affecté par cet épisode. Le penalty manqué dans le temps additionnel du temps réglementaire aurait pu offrir le titre continental aux Lions de l’Atlas, avant que le Sénégal ne fasse la différence en prolongation.

Malgré cette désillusion collective, le parcours individuel de Brahim Díaz reste marqué par une performance notable. Le milieu offensif a terminé la CAN 2025 comme meilleur buteur du tournoi, avec cinq réalisations, une distinction qui confirme son importance dans le dispositif marocain tout au long de la compétition.

Entre les messages de soutien venus du vestiaire madrilène et ceux de figures majeures du football international, Brahim Díaz peut s’appuyer sur cette reconnaissance pour tenter de tourner la page d’une finale douloureuse, tout en conservant le statut de l’un des joueurs les plus en vue de cette édition marocaine de la CAN.