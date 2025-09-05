Capitanat contesté : la majorité des Français lâchent Kylian Mbappé

À neuf mois du Mondial 2026, un sondage Odoxa pour Winamax et RTL révèle que la majorité des Français souhaitent voir Kylian Mbappé céder le brassard des Bleus. Une défiance qui contraste avec la confiance encore accordée à Didier Deschamps.

L’essentiel Seuls 48% des Français jugent Mbappé légitime comme capitaine, soit une chute de 10 points depuis 2023.

52% des sondés réclament un nouveau capitaine, une tendance plus forte encore chez les amateurs de football (64%).

Malgré tout, Deschamps bénéficie de la confiance de 75% des Français pour qualifier les Bleus et mener un beau parcours au Mondial.

L’opinion publique se détourne de Kylian Mbappé dans son rôle de capitaine des Bleus. D’après un sondage Odoxa pour Winamax et RTL, seuls 48% des Français considèrent aujourd’hui que l’attaquant du Real Madrid est un bon choix pour porter le brassard, contre 58% lors de sa nomination en mars 2023. Une perte de confiance significative qui survient alors que l’équipe de France prépare le Mondial 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Plus inquiétant pour le clan tricolore : 52% des sondés souhaitent un changement de capitaine. Chez les amateurs de football, ce chiffre monte à 64%. Autrement dit, la majorité des passionnés ne voient pas en Mbappé le leader idéal malgré son statut de superstar mondiale. Le contraste est frappant avec son image de « super footballeur », toujours considérée intacte. Dans le sondage, il est placé ex-aequo avec Ousmane Dembélé (51%) comme joueur jugé le plus important pour la Coupe du monde à venir.

Une équipe en quête de popularité

Cette défiance envers Mbappé s’inscrit dans un contexte plus large : la cote de popularité des Bleus est en recul. Seuls 53% des Français disent avoir une bonne opinion de l’équipe nationale, loin des 64% enregistrés avant le Mondial 2022 et des 58% avant celui de 2018. À titre de comparaison, le XV de France de rugby bénéficie actuellement de 89% d’opinions favorables. L’équipe de Didier Deschamps divise particulièrement les femmes (51% d’avis négatifs) et les habitants des petites villes (50% de mauvaises opinions).

Malgré ce climat, Deschamps reste soutenu : 75% des sondés lui font confiance pour qualifier les Bleus au Mondial 2026 et 72% pour les voir réaliser un beau parcours. Les chiffres montent même à 88% et 84% chez les amateurs de football, preuve que la défiance se cristallise davantage autour du capitanat de Mbappé que sur la direction générale de l’équipe.

À neuf mois du coup d’envoi, la question du brassard pourrait donc animer les débats autant que la préparation sportive. Entre perception publique et choix du sélectionneur, la légitimité de Mbappé capitaine apparaît plus fragile que jamais.