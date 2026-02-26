Cristiano Ronaldo fait un investissement stratégique en Espagne

À 41 ans, Cristiano Ronaldo devient actionnaire de l’UD Almería en acquérant 25 % du club. Un pas stratégique qui prolonge son influence dans le football au-delà des terrains.

Il a marqué plus de 850 buts en carrière, soulevé cinq Ballons d’Or et écrit certaines des plus grandes pages de la Ligue des champions. Cristiano Ronaldo continue d’élargir son empreinte sur le football mondial. Cette fois, ce n’est pas par un coup franc ou une tête rageuse, mais par un investissement stratégique : le Portugais a acquis 25 % des parts de l’UD Almería.

L’annonce, officialisée par le club andalou, marque une nouvelle étape dans la trajectoire d’un joueur qui a toujours pensé au-delà du rectangle vert. Via sa filiale CR7 Sports Investments, Ronaldo rejoint le consortium propriétaire dirigé par le SMC Group, présidé par Mohamed Al Khereiji.

Pour Cristiano Ronaldo, l’Espagne n’est pas un territoire neutre. C’est à Madrid qu’il a bâti sa légende, inscrivant 450 buts en 438 matches sous le maillot du Real entre 2009 et 2018, remportant quatre Ligues des champions et deux titres de Liga. Revenir dans le paysage espagnol, même en coulisses, n’a rien d’anodin.

Almería, actuellement troisième de Segunda División, vise la remontée en Liga. Le club andalou, qui a connu des turbulences financières ces dernières saisons, ambitionne de stabiliser son projet sportif. « Cristiano est considéré comme le meilleur joueur de l’histoire. Il connaît parfaitement le football espagnol et comprend le potentiel que nous construisons ici », a déclaré le président Al Khereiji.

CR7, l’homme d’affaires

Ronaldo n’a jamais été qu’un footballeur. Dès le début de sa carrière, il a cultivé une marque personnelle mondiale. Hôtels, salles de sport, immobilier, mode… Son empire économique s’est structuré en parallèle de ses performances sportives.

Son entrée au capital d’Almería confirme une tendance observée chez d’anciennes légendes : préparer l’après-carrière en restant connecté au jeu. Comme David Beckham avec l’Inter Miami ou Gerard Piqué avec ses investissements sportifs, CR7 cherche à influencer le football différemment. « Mon ambition est de contribuer au football en dehors du terrain », a-t-il confié dans le communiqué officiel.

L’enjeu dépasse la simple participation financière. Almería représente un laboratoire. Un club à dimension humaine, loin de la pression madrilène, mais situé dans un championnat ultra-compétitif. Si la montée en Liga se concrétise, le projet prendra immédiatement une autre résonance.

Ronaldo, toujours joueur à Al-Nassr et en quête de la barre symbolique des 1000 buts, continue donc de vivre deux carrières en parallèle. L’une sur le terrain, l’autre dans les conseils d’administration.