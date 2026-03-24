Dimitri Payet : l’Olympique de Marseille rend un vibrant hommage à sa légende

C’est une page qui se tourne à Marseille. Après l’annonce de la retraite de Dimitri Payet, l’Olympique de Marseille a tenu à saluer l’un des joueurs les plus marquants de son histoire récente.

Dimanche soir, Dimitri Payet a officialisé la fin de sa carrière professionnelle à la mi-temps de la rencontre entre l’OM et le LOSC. À bientôt 39 ans, l’ancien international français referme un chapitre riche de plus de vingt années au plus haut niveau.

Passé par Nantes, Lille ou encore Saint-Étienne, c’est bien sous les couleurs de l’Olympique de Marseille que le meneur de jeu aura laissé son empreinte la plus forte.

Au moment d’annoncer sa décision, le Réunionnais n’a pas caché son émotion :

« Aujourd’hui, à la veille de mes 39 ans, j’annonce officiellement que je prends ma retraite […] je veux remercier tous ceux qui ont partagé ces 20 ans avec moi ».

Des mots simples, mais à l’image d’une carrière marquée par la passion et l’attachement aux clubs qu’il a défendus.

L’hommage appuyé de l’OM

Quelques heures après cette annonce, le club phocéen a rendu un hommage fort à son ancien numéro 10, à travers une vidéo retraçant ses plus grands moments sous le maillot marseillais.

L’OM n’a pas tari d’éloges pour celui qui aura marqué neuf saisons et disputé plus de 320 matchs : « Entre buts mémorables et inspirations fantastiques, il fut l’artisan des grandes soirées marseillaises », a souligné le club.

Décrit comme un joueur « singulier » et « à part », Dimitri Payet laisse derrière lui l’image d’un artiste capable d’illuminer le Vélodrome à chaque instant.

Au-delà des statistiques, c’est surtout une histoire d’amour entre un joueur et un club qui s’achève. Mais à Marseille, une chose est certaine : le nom de Payet restera gravé pour longtemps.