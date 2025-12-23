Dimitri Payet se lance dans la chanson !

Loin des terrains depuis plusieurs semaines, Dimitri Payet traverse une période floue de sa carrière. Écarté par Vasco de Gama dans un contexte judiciaire délicat au Brésil, le milieu offensif de 38 ans a récemment assuré qu’il n’avait pas encore rangé les crampons. Mais à court terme, son avenir sportif reste suspendu, sans perspective immédiate de retour à la compétition.

En attendant, l’ancien international français s’est offert une respiration inattendue, loin des débats footballistiques. Ce lundi, Payet s’est essayé à la chanson, en reprenant Petit Papa Noël aux côtés du réalisateur Olivier Marchal et des artistes Levon Khozian et Loïc Guer. Une initiative à visée solidaire, dévoilée dans un esprit de fin d’année, bien loin des projecteurs habituels des stades.

Interrogé par BFM Marseille Provence, Payet a expliqué la démarche. Les fonds générés par ce projet seront reversés à l’association Soleil Bleu Azur, engagée auprès d’enfants malades. « Le mois de décembre est toujours très difficile pour les associations. Aller voir des enfants malades pendant cette période de fêtes, ce n’est jamais évident. Cette chanson, c’était une façon de leur faire un clin d’œil et de récolter des fonds pour les aider au quotidien », a-t-il confié.

Une parenthèse humaine et engagée pour un joueur à la trajectoire singulière, qui, en attendant de retrouver – ou non – un terrain, continue d’exister autrement que par le football.