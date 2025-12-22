La malédiction de Dimitri Payet se prolonge

À 38 ans, Dimitri Payet a vu une nouvelle occasion de soulever un trophée majeur lui échapper. Bien qu’il n’évolue plus sous les couleurs du Vasco da Gama depuis plusieurs mois, le milieu offensif français pouvait encore espérer inscrire son nom au palmarès de la Coupe du Brésil. Engagé dans la compétition en début de parcours, le Réunionnais avait en effet disputé deux rencontres, ce qui le rendait éligible en cas de sacre final.

Mais la finale a tourné court pour le club carioca. Accroché à l’aller (0-0), Vasco a cédé au retour face au Corinthians (2-1). Le Timão a ainsi décroché la quatrième Coupe du Brésil de son histoire, laissant Payet à l’écart des célébrations.

Un nouvel épisode frustrant dans la carrière du Français, souvent salué pour son talent et sa longévité mais toujours en quête d’un grand titre collectif. Même à distance, cette finale perdue prolonge une série qui continue de coller à l’image de Dimitri Payet : celle d’un joueur majeur, mais privé de consécration.