Equipe de France : le coup de gueule de Deschamps joue contre Mbappé

Alors que Kylian Mbappé désire jouer l’Euro puis les JO, le sélectionneur Didier Deschamps déplore un calendrier trop chargé.

Kylian Mbappé l’a encore évoqué ces dernières heures : il rêve de remporter la Ligue des Champions avec le PSG, l’Euro 2020 et les Jeux Olympiques avec la France cet été. Ce qui implique pour lui une multiplication des matchs et une cadence infernale qui pourrait nuire à sa santé. Interrogé sur les calendriers, le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps rejoint certains de ses confrères comme Jürgen Klopp, pour dénoncer le rythme imposé et le manque de récupération.

Un calendrier prêt à éclater pour Deschamps

« Le calendrier n’est pas seulement surchargé : à ce rythme-là, il va même éclater. Je ressens un manque de cohésion dans le football en général et nous ne nous occupons pas assez de la santé des joueurs. En 2019, notre sélection a compté de nombreux blessés avec Lucas Hernandez, Hugo Lloris, Paul Pogba, Ousmane Dembélé, Florian Thauvin, Léo Dubois, N’Golo Kanté, Moussa Sissoko et Kylian Mbappé », a-t-il constaté.

« Les préparations d’avant-saison sont de plus en plus courtes, les clubs prennent souvent le risque de refaire jouer trop rapidement un joueur longtemps indisponible. Nous, les sélectionneurs, en subissons souvent les conséquences et le temps pour se préparer à une compétition majeure est de moins en moins long », a-t-il regretté.

Kylian Mbappé n’est pas de cet avis, lui qui espère disputer les Jeux Olympiques dans la foulée de l’Euro 2020. Le PSG en revanche, pourrait suivre les conseils de Didier Deschamps à la lettre en signifiant à son attaquant qu’il serait déraisonnable de jouer deux compétitions d’affilée avec l’équipe de France, ce qui le privera de la préparation estivale avec ses coéquipiers de club.

