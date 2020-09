France – Croatie : Deschamps fait un choix fort

Pour son deuxième match en Ligue des Nations ce mardi contre la Croatie, Didier Deschamps ne devrait conserver que quatre titulaires du match précédent.

Après sa victoire en Suède (0-1) sur un but de Kylian Mbappé, l’équipe de France affronte la Croatie (battue 4-1 au Portugal) ce mardi soir au Stade de France (coup d’envoi à 20h45, retransmis sur TF1) en Ligue des Nations. Pour ce remake de la dernière finale de la Coupe du monde, Didier Deschamps va procéder à une large revue d’effectif. En effet, seuls quatre titulaires contre la Suède devraient de nouveau être alignés : le gardien Hugo Lloris, le défenseur Dayot Upamecano, le milieu Ngolo Kanté et l’attaquant Antoine Griezmann.

Deschamps fera tourner son équipe face à la Croatie

Le sélectionneur devrait en revanche conserver son dispositif en 3-4-3. En attaque, Kylian Mbappé (retourné chez lui après avoir été testé positif au coronavirus) et Olivier Giroud devraient laisser place au duo Anthony Martial et Wissam Ben Yedder, soutenus par Griezmann. Dans l’entrejeu, Kanté sera accompagné par Steven N’Zonzi au détriment d’Adrien Rabiot. Sur les côté, Benjamin Mendy à gauche et Moussa Sissoko à droite devraient remplacer Lucas Digne et Léo Dubois.

Enfin en défense, le Parisien Presnel Kimpembe devrait être laissé sur le banc, ce qui réjouira le PSG dans l’optique de son match prévu à Lens dès jeudi en Ligue 1. Idem pour le Madrilène Raphaël Varane. Clément Lenglet et Lucas Hernandez devraient démarrer en compagnie d’Upamecano. Deschamps a ainsi choisi de donner du temps de jeu à un maximum de joueurs. Reste à savoir si ces nombreux changements permettront aux Bleus d’être performants. A noter, de son côté la Croatie évoluera sans ses deux stars Luka Modric et Ivan Rakitic laissés au repos.

Les compos probables de France – Croatie

France : Lloris – Upamecano, Lenglet, Hernandez – Sissoko, Kanté, Nzonzi, Mendy – Griezmann – Martial, Ben Yedder.

Croatie : Livakovic – Jedvaj, Lovren, Vida, Barisic – Badelj, Brozovic – Rebic, Kovacic, Perisic – Petkovic.

Images de IconSport